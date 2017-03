Semana aberta da aCAdemia de Música do Clube de Albergaria

De 27 a 31 de março, a aCAdemia de Música do Clube de Albergaria vai promover uma semana aberta com o lema “Ouvir, ver e experimentar”.

A secção do Clube de Albergaria promove cinco dias com muitas atividades gratuitas que pretendem dar a conhecer o trabalho que tem sido feito pelos alunos e professores ao longo do ano letivo, bem como proporcionar oportunidades a todos os que quiserem ouvir e ver música ao vivo. Será possível também experimentar vários instrumentos musicais e participar numa banda pop/rock ou num coro.

O programa completo é o seguinte: aula aberta de canto (18h) e aula aberta de saxofone (19h), na segunda-feira, 27 de março; aula aberta de Banda Pop & Rock (17h30) e aula aberta de coro (19h) na terça-feira; audição de guitarras (19h) na quarta-feira; aula aberta de clarinete (18h) e audição de piano, violino e clarinete (19h) na quinta-feira; concerto de bateristas (19h) na sexta-feira, 31 de março.

Todas as atividades têm entrada livre e desenrolam-se na aCAdemia de Música e no auditório do Clube de Albergaria, com exceção do concerto de bateristas, que terá lugar no café B Club. Informações e inscrições: novas instalações da aCAdemia de Música (na Rua 25 de Abril, em frente ao Centro de Saúde) ou 960157640, ou Facebook “Academia de Música – CA” ou academiamusica.ca@gmail.com