Semana da Ciência da Adolfo Portela

Um jogo de matemática desenvolvido por alunos ou um chapéu com sensores que emitem alertas às pessoas invisuais ou ainda uma cadeira para invisuais com problemas motores foram alguns dos projetos que estiveram em destaque na semana da ciência da Escola Secundária Adolfo Portela, que decorreu na semana passada

A iniciativa permitiu abrir as portas da escola e mostrar aos alunos da ESAP, da Escola de Valongo do Vouga e do Instituto Duarte Lemos, as suas instalações e equipamentos, o que se faz nas aulas e em outras atividades que se oferecem aos alunos e ainda alguns trabalhos, projetos e produtos desenvolvidos pelos próprios alunos, alguns premiados em concursos de âmbito nacional.

A criatividade e tecnologias mobilizadas e desenvolvidas pelos professores e alunos estiveram em destaque nas visitas efetuadas aos laboratórios de informática e eletrónica. Já na sala da matemática a atenção recaiu sobre os jogos matemáticos e um programa informático desenvolvido por alunos. Nos laboratórios de biologia e química, os alunos eram convidados a participar em experiências.

Na sexta-feira, dia 11 de maio, último dia da atividade, os pais foram convidados a participar também na iniciativa que terminou com um convívio gastronómico.

