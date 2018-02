Seniores do Recreio de Águeda dominam corta-mato feminino

O Recreio de Águeda dominou o campeonato distrital de corta-mato curto, que se disputou na manhã de domingo em Castelo de Paiva, em seniores femininos, apesar da oposição cerrada por parte do GRECAS de Vagos. Os clubes do norte do distrito dominaram em masculinos, com especial destaque para o Feirense nas classes de formação

Com o Sporting – o único clube que a equipa feminina aguedense não bate em Portugal em provas de estrada e corta-mato – a sagrar-se campeão europeu na Praia de Mira, o Recreio de Águeda dominou totalmente o campeonato distrital de corta-mato curto em Castelo de Paiva.

Emília Pisoeiro sagrou-se campeã distrital, realizando os quatro quilómetros em 14m25s, com Cristiana Valente (2ª em 14m29s) e Carla Martinho (3ª com 14m44s), a contas com um problema muscular que teve que gerir, a completarem o pódio. As três atletas distanciaram-se logo na primeira das quatro voltas ao percurso da quinta de São Pedro, deixando para trás a concorrência do GRECAS (equipa que foi 3ª classificada no recente nacional de estrada, atrás do Recreio).

FEMININOS A SUL, MASCULINOS A NORTE

Para a classificação coletiva feminina, fechou as contas da equipa aguedense Elisabete Azevedo, em 7º lugar com 15m44s, logo atrás das três primeiras atletas do GRECAS (Ana Lopes, Rute Simões e Patrícia Oliveira) e à frente da quarta e última atleta da formação de Vagos (Laura Regalado). Ou seja, Recreio e GRECAS colocaram todas as suas atletas que pontuaram para a classificação coletiva (quatro) nos oito primeiros lugares.

O Recreio de Águeda somou assim 13 pontos, contra 23 do GRECAS e 64 do Feirense, que tem uma formação de juniores e sub23. A JOBRA foi 5ª classificada (104 pontos) entre seis equipas que pontuaram.

Laura Regalado (GRECAS) foi a melhor júnior, em 8º na geral com 15m48s, e Rute Simões (GRECAS) a campeã sub23, em 5º na geral com 15m16s. Neste escalão, Catarina Rodrigues (Recreio de Águeda) foi ao pódio em 2º lugar, após o 14º lugar na geral com 17m22s.

Em masculinos, Davide Silva (Campismo de São João da Madeira) juntou o título distrital de corta-mato ao de estrada, completando os 4kms em 12m46. O Guilhovai foi a melhor equipa (34pts) e a JOBRA ficou em 9º, entre 10 equipas. Miguel Neves (JOBRA) foi 2º em sub23, com o 14º lugar na geral (13m44s) – título para José Vieira (Castelo de Paiva) com 13m11s -, e Luís Oliveira (Feirense) foi o melhor júnior com o 6º na geral (13m10s).

FEIRENSE DOMINA FORMAÇÃO

O Recreio de Águeda, que apenas esteve representado em seniores e veteranos, arrecadou ainda um 2º lugar individual em veteranos femininos através de Marisa João Costa (V40), atleta que realizou a prova em 17m10s, mais 10s que a campeã distrital Vanda Ribeiro (GRECAS). Este clube venceu coletivamente

Em veteranos masculinos, Gil Ferreira (Recreio de Águeda, V45) foi 3º classificado com 13m48s, atrás de Vítor Santos e António Castro (ambos do Fiães e V35). Hugo Ramalho em 4º (13m58s), Luis Martins em 13º (14m31s), Celso Moreira em 33º (15m34s) e Josias Meira em 48º (16m12s) foram os outros atletas do Recreio de Águeda que participaram. O Fiães venceu coletivamente.

A nível de formação, pelo Recreio apenas o juvenil Fábio Simões participou numa prova aberta para o seu escalão, o único que não tem campeonato de corta-mato curto mas vai ter a competição na distância longa no dia 4 de março em Vale de Cambra. Foi 2º, atrás de Samuel Rios (Arouca). Alexandra Canedo (Feirense) venceu em juvenis femininos.

O Feirense voltou a ser o clube dominador nos escalões de formação que disputaram o distrital e corta-mato curto. Coletivamente, o clube de Santa Maria da Feira venceu em infantis femininos e em iniciados femininos, tal como o Villa Cesari em infantis masculinos e o CAOB de Oliveira do Bairro em iniciados masculinos.

Individualmente, venceram André Graça (GRECAS, iniciados masculinos), Margarida Oliveira (Feirense, iniciados femininos), Vasco Reis (Arouca, infantis masculinos) e Filipa Neves (Feirense, infantis femininos).

Em benjamins A, Mariana Neves (Feirense) e Tomás Leite (Caldas São Jorge) foram campeões, tal como João Rodrigues (Villa Cesari) e Leonor Pinhão (Arouca) em benjamins B.

A.S.

Foto: Emília Pisoeiro, Carla Martinho e Cristiana Valente: as três atletas do Recreio de Águeda ganharam vantagem logo na primeira das quatro voltas

NÚMEROS

12

foram os atletas que representaram o Recreio de Águeda em Castelo de Paiva, menos que os clubes da região GRECAS (22), JOBRA (21) e ADREP (16). O CAOB de Oliveira do Bairro fez-se representar também por 12 atletas. Beira Mar (5), Estarreja (6) e Gafanha (9) já viveram melhores dias. Caldas São Jorge (41 atletas), Feirense (40) e Pinheiro da Bemposta (33) foram os clubes mais representados.

433

atletas – 168 femininos e 265 masculinos – estiveram presentes no distrital de corta-mato curto e na prova aberta de juvenis em Castelo de Paiva. Daqueles 433 atletas, 174 pertenciam aos diferentes escalões de veteranos. Os escalões de seniores (44) e de sub-23 (17, cinco dos quais mulheres) totalizaram 61 atletas em competição. Quanto às classes jovens (198 atletas ao todo), 23 participantes foram juniores (competiram com seniores e sub-23), 22 juvenis (não foi campeonato, apenas prova aberta), 56 iniciados, 41 infantis e 56 em duas classes de benjamins. Em todos os escalões, só houve mais femininos que masculinos em infantis e em iniciados.