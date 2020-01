Sever do Vouga | Estratégia Local de Habitação abre inquérito à população

O Município de Sever do Vouga, na sequência das diligências técnicas com o objetivo de elaboração da estratégia local de habitação, abriu um período de inquérito até 21 de fevereiro para que os cidadãos possam descrever a sua situação de carência habitacional.

A Estratégia Local de Habitação é um instrumento que define a estratégia de intervenção em matéria de política de habitação e tem por base um diagnóstico das carências existentes relativamente ao acesso à habitação, de forma a definir as metas e os objetivos a atingir no período da sua vigência, especificar as soluções habitacionais a desenvolver e a sua priorização.

É um instrumento obrigatório no caso dos apoios a conceder ao abrigo do programa de apoio ao acesso à habitação, que visa a promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada.

Neste sentido, está a decorrer até ao dia 21 de fevereiro a realização de um inquérito, online, no qual os cidadãos podem descrever a sua situação de carência habitacional.

A população poderá dirigir-se aos seguintes locais para preenchimento do inquérito: Câmara Municipal de Sever do Vouga; União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas; União de Freguesias de Cedrim e Paradela; Junta de Freguesia de Rocas do Vouga; Junta de Freguesia de Sever do Vouga; Junta de Freguesia de Talhadas; Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga; Junta de Freguesia de Couto de Esteves; A. Silva Matos, Metalomecânica, SA; ADRIMAG- Associação Desenvolvimento Rural Integrado nas Serras de Montemuro, Arada e Gralheira; Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga; Associação de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga; Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga; APCDI – Associação Pró-cidadão Deficiente Integrado; Cáritas Paroquial de Sever do Vouga; Centro de Emprego de Águeda; Centro Regional de Segurança Social do Centro – Serviço Sub-Regional de Sever do Vouga; Centro Social Paroquial Maria da Glória; Fundação Bernardo Barbosa de Quadros; Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga; Liga dos Amigos do Centro de Saúde; Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga.