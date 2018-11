Taça de Portugal: Recreio garante 27 mil euros se passar eliminatória

O Recreio de Águeda joga em Montalegre, 12.º classificado da série A do Campeonato de Portugal, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, marcada para 25 de novembro. Se a formação aguedense passar receberá nove mil euros pela presença nos oitavos de final, valor que acumula com os 18 mil já garantidos

A quarta eliminatória da Taça de Portugal vai ser jogada por 32 clubes. O Recreio vai jogar pela primeira vez fora de casa, depois de eliminar o Trancoso (distrital da Guarda), o Famalicão (2ª Liga) e o Louletano (Campeonato de Portugal) nesta edição da competição.

Pela presença nas quatro eliminatórias, o Recreio de Águeda já garantiu 18 mil euros: 3 mil pela presença na 1ª, 4 mil na 2ª, 5 mil na 3ª e 6 mil na 4ª eliminatória.

De acordo com os prémios de presença às equipas, estipuladas pela Federação Portuguesa de Futebol, os clubes que passarem à quinta eliminatória (oitavos de final) irão receber 9 mil euros. Uma presença nos quartos de final representa um prémio federativo de 12 mil euros, sendo de 17.500 euros nas meias finais.

O vencedor da final da “prova rainha” vai receber 300 mil euros pela conquista, um valor que acresce aos valores acumulados no caminho até ao Jamor. O finalista vencido encaixa 150 mil euros pela presença na festa do Jamor. Aos valores acima descritos acrescem os valores das transmissões televisivas, quando as houver.

Eis o resultado do sorteio:

Santa Clara (LN) – Chaves (LN)

Rio Ave (LN) – Silves (CD)

Sp. Braga (LN) – Praiense (CP)

Leixões (LLP) – Anadia (CP)

Cova da Piedade (LLP) – Aves (LN)

Vildemoinhos (CP) -Sporting (LN)

FC Porto (LN) -Belenenses (LN)

Marítimo (LN) – Feirense (LN)

Covilhã (LLP) – Moreirense (LN)

Montalegre (CP) – Rec. Águeda (CP)

Paços de Ferreira (LLP) – Casa Pia (CP)

Penafiel (LLP) – Vitória Setúbal (LN)

Sp. Espinho (CP) – Boavista (LN)

U. Madeira (CP) – Vitória Guimarães (LN)

Benfica (LN) – Arouca (LLP)

Tondela (LN) – Vale Formoso (CD)

Legenda: LN – Liga NOS; LLP – Ledman Liga Pro; CP – Campeonato de Portugal; CD – Campeonatos Distritais