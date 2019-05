Talhadas: Assembleia de Freguesia contra entrega da água ao município e à AdRA

A Assembleia de Freguesia de Talhadas votou contra, por unanimidade, a cedência de infraestruturas e exploração de água na freguesia ao município e à AdrA

O novo executivo, liderado por António Dias, cumpriu a promessa eleitoral e levou à assembleia de freguesia a discussão do assunto, tendo a totalidade dos seus membros votado pela manutenção do projeto da rede de distribuição de água na freguesia, rejeitando assim a cedência da rede à camara municipal e consequente transferência para AdrA.

Recorde-se que em abril de 2011, a Assembleia de Freguesia tinha votado a transferência da exploração da rede para o município, o que levou a AdRA a investir mais de um milhão de euros na freguesia.

Entretanto, um abaixo-assinado contra a entrega da água à Câmara Municipal de Sever do Vouga foi assinado por cerca de oito dezenas de cidadãos da freguesia que assistiam à assembleia. A.A.