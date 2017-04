Talhadas: Três dezenas na sessão do orçamento participativo

A sessão do orçamento participativo de Talhadas foi das últimas que se realizaram no concelho de Sever do Vouga. Contou com a participação de cerca de três dezenas de pessoas

A Câmara de Sever do Vouga vai por em prática, pela primeira vez, o orçamento participativo, disponibilizando para o efeito 50 mil euros.

O orçamento participativo é uma maneira de envolver os munícipes apresentando as suas ideias, nas áreas de ambiente, coesão social, mobilidade e infraestruturas, cultura e turismo, educação e desporto, juventude, empreendedorismo. Cada participante pode apresentar três ideias e cada proposta apresentada terá de ter o apoio de 5 pessoas elegíveis. Após a recolha das propostas, uma equipa vai selecionando as ideias mais importantes resumindo a duas a cada freguesia, havendo para reclamação e resposta, seguindo-se depois a votação que irá decorrer entre 26 e 30 de junho por duas vias (http://op.-sever.pt) eletrónico e presencial. Cada um tem direito a três votos, um na sua freguesia e os outros dois em ideias de outras freguesias diferentes do concelho. As propostas não devem coincidir com os planos de atividades da câmara e das juntas de freguesia, não criando emprego nem fins lucrativos para os participantes.

António

Afonso