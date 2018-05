Tapete em flor mobilizou população

A Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal, com a participação especial do grupo 249 de Escoteiros de Aveiro, Associação de Pais e Encarregados de Educação Castro Matoso (APCM) Oliveirinha, Centro Social de Nossa Senhora de Fátima, Grupo de Mordomos da Nossa Senhora das Dores, São Frutuoso Lordelo Vale de Cambra 2017 e Mocidade Desportiva Eirolense, lançou novo desafio aos populares do Carregal e amigos: fazerem o IV Tapete em Flor, inserido nas comemorações da Festa da Nossa Senhora das Necessidades, no Carregal.

Os populares foram desafiados de inúmeras formas: arranjar flores para a realização do tapete, decoração da rua, ou participar na própria realização do tapete. Todos os desafios contaram com bastante adesão, pois este tapete só foi possível com a amabilidade do povo.

O tema desta edição foi ao encontro da festa religiosa em honra de Nossa Senhora das Necessidades e uma vez que coincidiu com o dia da mãe, os motivos fizeram lembrar essa data tão importante para as mães.

Na apanha das flores participaram cerca de 60 pessoas de localidades bem distintas. Na realização do tapete participaram cerca de 42 amigos durante cerca de quatro horas.

Normalmente são 200 metros deslumbrantes e totalmente mágicos que enchem a Rua da Capela, este ano foram 235 metros e numa parte do tapete conseguiu-se fazer um triplo tapete.

O presidente da Câmara de Aveiro marcou presença. Quem não viu o tapete pode visitar o Facebook/PateiradoCarregal