Teatro Aveirense lança programação do primeiro trimestre

O Teatro Aveirense acaba de lançar a programação do seu primeiro trimestre de 2020, anunciando uma forte aposta no teatro, na dança e na música. Atriz brasileira Cláudia Raia traz comédia musical, a Companhia Nacional de Bailado apresenta Martha Graham e Kurt Joos, Salvador Sobral, Capicua, Mafalda Veiga e Miguel Ângelo estão entre os destaques musicais.

A aposta no teatro é desde logo evidente na data em que o Teatro Aveirense celebra o seu 139.º aniversário, a 5 de março. Para esse dia está marcada a estreia da peça Castro, do Teatro Nacional São João, o clássico de António Ferreira encenado por Nuno Cardoso. São três dias de espetáculo e uma festa dupla, visto que o Teatro Nacional São João celebra os seus 100 anos a 7 de março, na derradeira etapa desta sua visita a Aveiro.

O teatro tem outro destaque com a peça Conserto Para Dois, uma comédia musical interpretada por Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Está marcada para 14 e 15 de março e tem como pano de fundo uma viagem de cruzeiro emocionalmente atribulada.

O espetáculo Desafios, a 17 de janeiro, faz o cruzamento do novo circo com o teatro. É uma criação do Trigo Limpo Teatro ACERT e de João Paulo Santos, tendo como ponto de partida as Cartas a Theo, de Vincent Van Gogh.

Também as companhias locais têm lugar no palco maior do Teatro Aveirense, sendo disso exemplo a companhia Start – Teatro, que a 15 de fevereiro leva à cena a peça Antígona em Nova York, segundo um texto de Janusz Glowacki com dramaturgia de Cláudia Stattmiller.

MÚSICA

Na música, realce-se o concerto Salvador Sobral Canta Brel, agendado para 10 de fevereiro. É uma homenagem do cantor português a essa figura maior da chanson française, num concerto em que cada palavra e cada sílaba contam, com apenas três espetáculos em todo o país.

Também Capicua marca presença no Teatro Aveirense, numa apresentação do álbum Madrepérola, a 20 de março, que conta com uma convidada especial: Lena D’Água. Este novo disco de Capicua trata da afirmação da mulher, pelo que a junção em palco destas duas grandes figuras da música nacional reforça a sua mensagem de forma incontestável.

Outro nome a ter em conta é o de Miguel Ângelo, que a 18 de janeiro está no Teatro Aveirense com os D’Alva como convidados. Vem revelar os temas do seu novo álbum, NOVA (pop), e mostrar por que o seu talento nunca perde atualidade nem sentido de oportunidade.

Mafalda Veiga atua, por sua vez, a 14 de fevereiro, dia de São Valentim, numa data intimista na qual a cantora vai percorrer o repertório de uma carreira que conta já com 30 anos de sucessos.

Como tem sido hábito, as quintas-feiras continuam a ser assinaladas com música, continuando a receber os ciclos Novas Quintas e Há Noite, No Estúdio. Os projetos com que se poderá contar este trimestre são White Haus (9 janeiro), Wipeout Beat (16 janeiro), Meera (6 fevereiro), A.Bagageira (20 fevereiro), Whales (12 março) e Plastic People (26 março).

DANÇA

Do lado da dança, destaque para a Companhia Nacional de Bailado, a 27 de março, com duas obras fundamentais na história da dança contemporânea: Chronicle, de Martha Graham, e A Mesa Verde, de Kurt Jooss. Une-as o fato de terem sido criadas na década de 1930 e de abordarem o tema da guerra, entre as mazelas da Primeira Grande Guerra e a ameaça de um novo conflito na época.

Ponto alto nesta área é também a 25.ª edição do Estágio de Dança no Teatro Aveirense, que tem pelo quarto ano consecutivo a curadoria de Victor Hugo Pontes. O evento arranca a 30 de março e consiste num grande encontro formativo em que os participantes exploram diferentes ferramentas técnicas e criativas de modo a enriquecerem a sua linguagem artística.

Mais um destaque vai para Só Que Não, da Companhia Instável, que explica e põe em prática a Patafísica, uma ciência e filosofia inventada por Alfred Jarry, aqui na forma de um espetáculo-palestra. Entra em cena a 23 de janeiro.

Outro espetáculo a ter em conta no Teatro Aveirense é Ex Movere, de Diana Sábio e Susana Pereira, dois nomes emergentes da dança nacional. Estreiam a 22 de fevereiro esta sua obra, dedicada ao encontro com “o outro” e aos estados emocionais daí resultantes.