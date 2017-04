Ténis: Sonho e confiança fazem parte dos campeões André Vilela e Laura Silva

“Sonho um dia treinar uma das melhores academias de ténis do mundo”, refere André Vilela, perspetivando-se treinador. “A cada torneio em que participo tento dar o meu melhor e, sim, acredito que é sempre possível vencer”, assegura, por sua vez Laura Silva, sublinhando a sua confiança para a competição.

Os dois aguedenses, tenistas do Clube Ténis de Águeda (CTA), sagraram-se campeões regionais em seniores absolutos, em singulares e em pares, durante o campeonato realizado em Oliveira de Azeméis. O Região de Águeda noticiou-o na edição da semana passada mas agora chegou à fala com os dois campeões para perceber qual o sentimento desta vitória e como perspetivam o seu futuro no ténis.

André Vilela tem 21 anos. Natural de Águeda, é filho do treinador do CTA, Fernando Vilela. Pratica ténis há 17 anos. É estudante universitário no curso de desporto na Guarda.

Laura Silva tem 17 anos. É natural de Fermentelos. Estuda na Escola Secundária Adolfo Portela e pratica ténis há 10 anos. (Entrevista na edição da semana)