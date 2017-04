Tex com exposição em Anadia

O Clube Tex Portugal, único clube em Portugal dedicado exclusivamente a um herói da banda desenhada e o primeiro clube oficial de Tex no mundo, trará este ano novamente dois conceituados desenhadores italianos a Portugal. O evento realiza-se nos dias 29 e 30 de abril no Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia. Para além da presença dos consagrados desenhadores italianos Andrea Venturi e Leomacs (pseudónimo de Massimiliano Leonardo) contará também com duas mostras pessoais dos próprios autores com a exposição de várias pranchas das suas histórias de Tex.