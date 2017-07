Torneio em Águeda com FC Porto B, Boavista e Tondela esta sexta e sábado

O torneio Horácio Marçal, que o Recreio de Águeda promove este fim-de-semana, conta com jogos ao final da tarde de sexta-feira e na tarde de sábado, com a presença do FC Porto B (2ª Liga) e de Boavista e Tondela (1ª Liga).

Na sexta-feira (dia 21) jogam Recreio de Águeda e FC Porto B (18h30) e Boavista – Tondela (20h30). No sábado, os vencidos da véspera jogam para os 3º e 4º lugares (16h) e os vencedores a final (18h30) para definir os 1º e 2º lugares.

Entretanto, naquele que foi o primeiro jogo de preparação da nova época, o Recreio de Águeda recebeu e perdeu (0-1) com o Leixões, esta quarta-feira, sofrendo o golo ao quarto de hora do apronto. Com uma equipa remodelada e pouco mais de uma semana de treinos, a equipa aguedense mostrou que possui argumentos individuais para fazer um conjunto forte para disputar o Campeonato de Portugal Prio.

Após o torneio Horácio Marçal, esta sexta-feira e sábado, o Recreio de Águeda recebe o Fafe no dia 26 de julho (18h30) para a disputa da Nené Cup

NOVO REFORÇO

O médio Rafael Duarte (ex-Desportivo de Chaves) é o mais recente reforço do Recreio de Águeda. O jovem jogador, de 19 anos, natural e residente em Perrães, iniciou a sua carreira ao serviço do Fermentelos, passando depois para o Sporting, onde fez alinhou em quase todos os escalões de formação, desde os infantis aos juniores.

Na última época de júnior, Rafael Duarte alinhou pelo Desportivo de Chaves. Começou a treinar no dia 10 de julho no Recreio de Águeda e agradou à equipa técnica de José Rachão, que deu o seu aval para a contratação.