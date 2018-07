Travassô: Escola venceu concurso sobre a água da AdRA

A escola de Travassô venceu o concurso de pintura promovido pela AdRA sobre a importância da água

Os alunos do 3.º ano do 1.º ciclo das escolas do município de Águeda foram desafiados pela AdRA – Águas da Região de Aveiro e pela Câmara de Águeda a expressarem os seus sentimentos e preocupações em telas, sobre a importância da água no seu município. Os trabalhos artísticos foram, posteriormente, colocados na página de facebook da Câmara Municipal de Águeda, onde a tela que arrecadou mais “gostos”, foi a vencedora.

A turma EB de Travassô alcançou o maior número de gostos com uma única tela, sagrando-se vencedora deste concurso.

O presidente do conselho da Administração da AdRA, Fernando Vasconcelos acompanhado pelo vice-presidente da Câmara de Águeda, Edson Santos e pela vereadora da educação, Elsa Corga, entregou o prémio-cheque, no valor de 300 euros, à escola vencedora, em cerimónia que ocorreu na quinta-feira, dia 14 de junho, naquele estabelecimento de ensino.

Para além do prémio monetário, a turma vencedora teve direito a uma “Viagem à origem da água da torneira” que foi a forma encontrada pela AdRA de premiar os vencedores do concurso “a importância da água”. Assim, a turma do 3º ano de Travassô e as duas turmas de Aguada de Cima (que concorreram, com duas telas e angariaram um numero superior de votos), deslocaram-se, no dia 5 de junho, a Oliveira do Bairro para celebrar o dia mundial do ambiente e passar para a população a mensagem de responsabilização de todos na preservação da vida no nosso planeta.

Este projeto continuará no próximo ano letivo, pelo que as turmas do 3.º ano das escolas do município serão, novamente, desafiadas a pintarem em telas sobre a “Importância da Água em Águeda”.