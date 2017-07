Triatlo: Ruben Estima e Victor Campos campeões regionais

Disputou-se no passado domingo em Bigone ((Lamego) a 3º prova do campeonato regional norte, que apurou os campeões regionais de triatlo na modalidade olímpica. As provas desenrolaram-se na zona da barragem de Pretarouca com a água por perto mas, mesmo assim, com temperaturas muito elevadas, que exigiram um esforço redobrado aos cerca de 100 atletas presentes, que tiveram que nadar 1000 mts, seguidos de 23 Kms de BTT e 10 Kms de atletismo,

O DAR – Recardães estive presente com apenas 3 atletas: Luis Miguel, Rubem Oliveira e Victor Campos, que integram este campeonato. Porém mesmo assim, conseguiu dois títulos regionais individuas, com Ruben Estima em veteranos I (mais de 40 anos) e Victor Campos em veteranos V (mais de 60 anos).

Paralelamente disputou-se mais uma prova do circuito regional norte jovem de aquatlo com 100 mts de natação e 1000 mts de atletismo. Os gémeos Romeu e Eduardo Estima garantiram no escalão de iniciados o 1º e 2.º lugar respetivamente, melhorando, desta forma, o seu “score” no circuito regional.