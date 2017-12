Uma das melhores bandas tributo aos ABBA vai passar pelo palco do Cineteatro Alba no primeiro trimestre de 2018. Os ABBA Gold já realizaram 3500 concertos em 40 países por todo o mundo, recriando os espetáculos do popular grupo sueco até ao último pormenor, dos figurinos às coreografias. A ver na noite de 2 de março.

Em janeiro, as gargalhadas regressam ao Cineteatro Alba com a sexta edição do Risorius – Festival de Humor e Arte de Albergaria-a-Velha. Espetáculos com grandes nomes do Stand Up Comedy, oficinas, conversas, exposições e cinema fazem parte do programa, que decorre ao longo dos dias 20, 25, 26, 27 e 28 de janeiro.

Continuando na comédia, a 17 de março Sofia Alves e João de Carvalho mostram como a vida pode ser complicada quando os nossos vizinhos são problemáticos na peça de teatro Porta com Porta.

Na música portuguesa, destaca-se o concerto de Tiago Bettencourt a 31 de março. Para além de revisitar os sucessos de dez anos de carreira a solo, o cantor e compositor vai apresentar os novos temas do disco A Procura… que rapidamente conquistou o primeiro lugar do top de vendas nacional. Outros destaques na Sala Principal são os Mimo’s Dixie Band, no âmbito das comemorações do Dia do Município (17 de fevereiro), e o concerto de família da Orquestra Filarmonia das Beiras (24 de fevereiro).

No Espaço Café-Concerto, palco privilegiado para os talentos emergentes nas várias artes performativas, é de referir o espetáculo com o grupo libanês Postcards. Após terem feito o circuito de bares de Beirute cantando versões de outros grupos, o quarteto vem a Portugal apresentar as canções originais do último álbum I’ll be here in the morning. Quanto a artistas portugueses, o palco vai ser ocupado pelos Saga Cega (1 de fevereiro), Lince (15 de fevereiro), Ela Vaz (1 de março) e Cassete Pirata (29 de março).

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM CRIATIVA

O SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa do Município de Albergaria-a-Velha, na sua missão de criar novos públicos em estreita colaboração com a comunidade local, tem programado três espetáculos no primeiro trimestre do ano.

A 25 de fevereiro, trabalha-se a simbologia associada à noite no espetáculo Nocturno, uma cocriação para toda a família de Joana Gama e Victor Hugo Pontes.

No dia 10 de março, regressa-se ao período estival em Cheira a Verão, uma viagem com as canções que estão ligadas à altura mais feliz de ano, numa produção MUDA’TE – Companhia de Artes Performativas da Jobra. A quinta edição de Pontes Sonoras também marca a programação do primeiro trimestre.

A 24 de março, utentes da APPACDM de Albergaria-a-Velha e jovens artistas do concelho sobem ao palco do Cineteatro Alba para demonstrar que a arte é inclusiva e que as diferenças são uma fonte inesgotável para a criatividade.

A produção local tem sempre lugar garantido na maior sala de espetáculos do concelho de Albergaria-a-Velha. A 7 de janeiro, a Associação de Instrução e Recreio Angejense dá as boas vindas ao novo ano com o concerto de Reis. A 3 de fevereiro, há teatro com Freudenfest, do Conservatório de Música da Jobra. Na noite seguinte, a Banda Recreativa União Pinheirense apresenta um concerto integrado nas comemorações do seu septuagésimo aniversário.

