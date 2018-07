TriChallenge foi sucesso em Águeda

A edição 2018 do TriChallenge realizou-se no sábado e domingo, consagrando Ricardo Melo e Paulo Dias (Clube BTT de Águeda) em duplas masculinas, Lia Seabra e José Vieira (Boomerang) em duplas mistas e Andreia Freitas e Iara Freitas (Freitinhas) em duplas femininas

Trata-se de uma atividade que junta a prática de várias modalidades: bicicleta de montanha (BTT), aquática (canoagem) e corrida (na vertente de trail). É um evento lúdico/desportivo destinado a equipas compostas por dois elementos, e que têm de fazer toda a prova juntos.

No sábado, deu-se início ao TriChallenge 2018 com uma prova mais pequena e menos exigente e que permitiu que jovens e adultos desfrutem das três modalidades num clima de desportivismo e alegria. o MINITriChallenge Fundiven não tem classificação.

No domingo, foi a vez dos ‘grandes’ mostrarem o que valem. Com um fim-de-semana chuvoso e com os terrenos algo pesados por causa da lama, a 6ª edição do TriChallenge iniciou-se com o BTT, com os ciclistas a percorreram as ruas da cidade para entrarem nos fabulosos trilhos da nossa região (35 kms); no cais da praça 1º de Maio, e à medida que chegavam do sector do BTT, os concorrentes deram início à prova de canoagem, remando em direção ao Souto do Rio (7 kms); seguiu-se a prova de corrida trail, serpenteando pela encosta de Recardães em direção à Pateira (16 kms).

As classificações finais foram as seguintes:

Duplas Masculinas: 1º- Clube BTT de Águeda – Ricardo Melo e Paulo Dias; 2º- Espaço Saúde – Love – Miguel Ferreira e Manuel Silva; 3º- DARecardães – Rúben Estima e Ricardo Gomes

Duplas Mistas: 1º- Boomerang – Lia Seabra e José Vieira; 2º- Team ExtremoSul – Francielle Crestan e Ricardo Pedro; 3º- Los Trengos – Cláudia Costa e Diogo Marques.

Duplas Femininas: 1º- Freitinhas – Andreia Freitas e Iara Freitas; 2º- As Silvas – Ana Silva e Daniela Silva; 3º- Trail Bela Bela – Cátia Oliveira e Eliana Almeida.