Troféu em Águeda de triatlo

A terceira edição do triatlo Cidade de Águeda, promovida pelo DAR- Desportivo Atlético de Recardães, realiza-se no próximo domingo, a partir das 9 horas, com partida e chegada à praça 1º de Maio

A prova faz parte do calendário da Federação de Triatlo de Portugal e é pontual para os campeonatos regionais do norte. A organização espera superar o número de participantes registados no ano passado, que foi já a que registou maior número de atletas de entre as provas que contaram para o campeonato regional norte de triatlo. “Divulgar Águeda, Recardães e a modalidade” é o objetivo do DAR, que conta com mais de 250 atletas.

Paralelamente, realizar-se-á uma prova de aberta de duatlo, para “dar uma oportunidade” de participação “aos muitos ciclistas e atletas da nossa região e que não sejam amantes da natação”.

Para a prova de ciclismo, o trânsito vai estar fechado ou condicionado em algumas artérias (Av. 25 de Abril, Rua do Emigrante, Rua do Covão, Rua António Ribeiro Matos e Rua Fenando Caldeia), embora “devidamente sinalizado e com alternativas, que serão informadas localmente pelos agentes da GNR ou pelos voluntários da organização, que se encontram nos locais”.