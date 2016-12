Um concerto diferente para pessoas diferentes, foi proporcionado pela Audioglobo (Academia de música), na quarta- feira, no Centro das Artes e do Espetáculo (CAE), em Sever do Vouga.

O evento foi aberto ao público em geral. Foram convidadas duas associações locais, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a Associação para o Apoio do Cidadão Integrado (APCDI) e ainda 20 utentes da CERCIAG, portadores de surdez, mudez e/ou cegueira. Dos vários temas interpretados, cada um deles pretendia transmitir diferentes sensações.

Para o tema “Paixão de Rui Veloso”, os presentes foram convidados a colocar uma venda nos olhos, para sentirem a cor e a música através do cheiro. Já o tema “I Need This Girl” de Virgul, foi completamente filtrado e trabalhado em estúdio, com graves especiais para que os presentes sentissem a canção como se fossem portadores de surdez. Para além destes, todos os temas interpretados pelos músicos da academia tiveram audiodescrição e língua gestual.

Esta foi uma noite que teve um misto de sonoridade, vibrações, cheiros e cores. “A ideia nasceu com o intuito de proporcionar às pessoas a perceção de como estaria um palco, com toda a sua envolvente, absorvendo a música sem poder usufruir de todos os sentidos”, referiu Tiago Fonte, músico da academia e um dos organizadores do evento.

A iniciativa é pioneira e nasceu com a certeza que a diferença não é uma incapacidade e de que a música deve ser sentida por todos sem exceção.

O evento teve entrada livre e a sua produção e realização foi assegurada na totalidade pela Audioglobo.

JORGE PEREIRA