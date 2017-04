Valongo do Vouga: Caminhada solidária reverte para ajudar Médicos do Mundo

Os alunos da EB 2, 3 de Valongo do Vouga e dos 3º e 4º anos da EB1 de Valongo do Vouga realizaram, na manhã do dia 4, uma caminhada solidária, no âmbito do programa Eco escolas e do PAPES.

Esta atividade, inserida no projeto da organização Médicos do Mundo, pretende não apenas refletir sobre o tema desta edição: “Educação para a cidadania Global”, mas também angariar fundos para apoiar as populações mais vulneráveis de Norte a Sul do país.

O itinerário da caminhada incluiu estradas de várias localidades da vila, nomeadamente da localidade da Veiga, de Arrancada, da Póvoa do Espírito Santo, de Brunhido, de Valongo, da Aldeia e da Aguieira. Para além dos alunos, também participou pessoal docente e não docente do Agrupamento de escolas de Valongo do Vouga.

À referida caminhada seguiu-se um piquenique nos jardins da escola sede e atividades lúdico-desportivas organizadas pela associação de estudantes do agrupamento.

O valor angariado reverterá a favor dos Médicos do Mundo (MdM), à semelhança do que aconteceu no ano letivo transato.

A.P.L.