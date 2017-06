Valongo do Vouga: Centro educativo inaugurado

O centro educativo de Valongo do Vouga foi inaugurado na manhã de sexta-feira, dia 23 de junho. O valor do investimento foi superior a 1,9 milhões de euros (valor sem IVA), que obteve comparticipação de Fundos Comunitários.

Os 250 alunos receberam os convidados cantando uma animada canção de boas vindas. O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, e o diretor do Agrupamento de Escolas, Vitor Martins, descerraram a placa, frisando a importância deste investimento no futuro e da necessidade de promover a todos os alunos do concelho as mesmas condições de ensino aprendizagem.

De seguida foram oferecidos livros a todos os alunos pelas mãos do presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais e da vereadora da Cultura, Elsa Corga. Seguiu-se uma visita pelas várias salas de aula, onde os convidados foram presenteados com um manjerico com quadras feitas pelos alunos. A visita passou também pelo ginásio e pelo parque infantil, tendo terminado na cantina, onde a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga ofereceu um beberete.

Para além dos 250 alunos deste centro e respetivos professores, educadoras e assistentes operacionais, estiveram presentes nesta inauguração membros da associação de pais, professores do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, elementos da comunidade local e membros da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Águeda, entre outros.

Ana Paula Lima