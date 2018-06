Valongo do Vouga: Comendador Alberto Henriques distinguido com medalha de mérito

O valonguense Alberto Henriques recebeu a medalha de mérito, na sessão inaugural da semana da responsabilidade social, que teve lugar na segunda-feira, dia 21 maio.

A cerimónia de condecoração teve lugar no Museu do Oriente, em Lisboa, e distinguiu personalidades que se destacaram pelo seu trabalho em prol da ética, da responsabilidade social e da sustentabilidade. Trata-se de uma iniciativa anual promovida pela APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a Global Compact Network Portugal.

Esta distinção foi originada por indicação da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga e da Câmara Municipal de Águeda.

A Junta de Freguesia aproveita a oportunidade para, com esta distinção, “agradecer a todos que têm participado e apoiado as instituições da freguesia de Valongo do Vouga”.

Ana Paula Lima