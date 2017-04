Valongo do Vouga: Unidade de Saúde Inaugurada

A unidade de saúde Comendador Dr. Alberto Henriques foi inaugurada na sexta-feira, dia 31 de março. Carlos Alberto Pereira, secretário da Junta de Freguesia, criticou as ausências do presidente da Junta, Pedro Xavier, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

A cerimónia, que foi presidida pelo presidente da Câmara de Águeda, Gil Nadais, contou a presença de centenas de pessoas. Após ser descerrada a placa inaugural, teve lugar a bênção do edifício, pelo pároco João Paulo Sarabando. Seguiu-se uma visita guiada ao edifício.

Carlos Alberto Pereira lamentou a ausência do presidente de Junta e do Presidente da República, que não compareceu, apesar das várias solicitações da parte da Junta e da Câmara.

O autarca frisou que a construção desta nova unidade de saúde só foi possível graças à ajuda de vários beneméritos, particulares e empresas, das quais destacou a Alital, Aramague, Ferreira e Companhia e Ramalhos.

ESPAÇOS E VALÊNCIAS

António Santiago, coordenador da unidade, agradeceu o trabalho de todos na concretização desta obra. O médico referiu ainda que a unidade de saúde dispõe de amplos espaços, respondendo às necessidades dos utentes de Valongo do Vouga e da União de Freguesias do Préstimo e de Macieira de Alcova. Esta unidade está a funcionar com as valências de saúde de adultos, saúde infantil, saúde materna, planeamento familiar, rastreio oncológico, cuidados de enfermagem e consulta complementar. (Leia mais na edição da semana)