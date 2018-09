Valonguense – LAAC abre segunda divisão distrital

O Valonguense vai receber a LAAC em jogo da primeira jornada do campeonato distrital da segunda divisão, no dia 30 de setembro, que coloca frente a frente os dois únicos clubes do concelho de Águeda participantes na prova.

O terceiro escalão distrital, na nova época, compreende duas zonas de 19 clubes cada, decisão que foi tomada para o sorteio realizado esta terça-feira na sede da Associação de Futebol de Aveiro. A alternativa seria a distribuição das 38 equipas por três séries, uma de 12 equipas e duas de 13 equipas.

Antes da abertura do campeonato distrital da segunda divisão, os clubes deste escalão vão participar na primeira eliminatória da taça do distrito, no próximo domingo, dia 23. A LAAC recebe o Luso em Aguada de Cima e o Valonguense joga com o Sosense em Sosa. Todos os jogos do distrital – campeonato Safina e campeonato da primeira divisão e taça do distrito para as equipas da segunda divisão – são jogados às 15 horas a partir de domingo.