VaporLand quer pôr Águeda a vaporizar

A VaporLand, loja que comercializa cigarros eletrónicos, abriu portas em Águeda, no dia 7 de julho

Com uma loja na Alemanha e outra em Aveiro, a VaporLand abriu uma loja em Águeda, no Centro Comercial Koala, na Rua José Sucena. Está aberta todos os dias, exceto aos domingos, entre as 10 e as 20 horas.

Ricardo Oliveira, de 29 anos de idade, formado em Multimédia, converteu-se aos cigarros eletrónicos e viu nesta alternativa, à qual aderiu há seis anos, uma oportunidade de negócio, tendo já abertas e em funcionamento três lojas.

“Tinha muitos clientes de Águeda na loja de Aveiro e decidi abrir aqui também”, explica o jovem, dando nota que a VaporLand está em Aveiro há já dois anos, no Centro Comercial Oita. Entretanto, em março deste ano, decidiu abrir uma casa de cigarros eletrónicos na Alemanha, juntamente com o seu irmão, que está lá emigrado. “Lá de 10 em 10 metros vê-se uma pessoa a vaporizar”, refere falando das diferenças entre os dois países no que ao uso dos cigarros eletrónicos diz respeito. Portugal, conta o jovem empresário, “vai aderindo lentamente aos cigarros eletrónicos”, que são, na sua ótica, “uma alternativa ao cigarro tradicional, muito mais saudável, uma vez que possui menos 95% de químicos”.

Pôr Águeda a vaporizar é agora a aposta de Ricardo Oliveira, que dá nota de uma grande procura desta alternativa ao tabaco convencional em Aveiro. Apesar de ser cedo para fazer balanços, dado que a loja de Águeda está aberta apenas há duas semanas, Ricardo Oliveira dá nota de uma grande curiosidade em torno do produto.

Entre as vantagens que Ricardo Oliveira reconhece aos cigarros eletrónicos, destaca também a “poupança”, dando nota que o investimento maior é inicial com a aquisição do equipamento, que pode variar entre os 18 e os 500 euros, havendo outros no mercado para valores muito mais elevados, dependendo do material que utilizam.

Embora Ricardo Oliveira aconselhe os atabacados aos iniciantes nesta prática, faz alusão a uma imensidão de sabores que disponibiliza nas suas lojas, desde os líquidos com sabor a pastel de nata, ao cheesecake, coca cola, frutos vermelhos, entre muitos outros. Além disso, a VaporLand tem a sua própria marca de líquidos, que comercializa desde dezembro de 2017, fornecendo para lojas no país e no estrangeiro.