Velódromo de Sangalhos muito procurado

O CAR – Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, continua a ser palco de estágios e de treinos de ciclismo e de ginástica, protagonizados por equipas nacionais e estrangeiras, que aí prepararam a sua participação em campeonatos internacionais ou trabalham para melhorar as suas competências

Durante o mês de julho, passaram pelo CAR cinco seleções, e, em agosto, para além da continuidade de um desses estágios, decorreram já as atividades de uma equipa irlandesa de ciclismo, estando ainda agendados diversos treinos de ginástica.

MEDALHAS DO CICLISMO “PREPARADAS” NO CAR

Foi na sua “casa” de Sangalhos que, entre os dias 19 e 25 de julho, a Federação Portuguesa de Ciclismo (UVP-FPC) proporcionou aos gémeos Rui e Ivo Oliveira e a Maria Martins os treinos finais de preparação para os campeonatos europeus de ciclismo de pista (elites), que decorreram em Glasgow (Escócia). Nesta competição, os irmãos Oliveira arrecadaram duas medalhas de prata.

A UVP-FPC também escolheu o Velódromo de Sangalhos para boa parte das atividades desenvolvidas ao longo das duas sessões do “Encontro Nacional da Juventude”, um evento de três dias destinado aos ciclistas mais jovens, estreado no passado dia 17 de julho, e repetido entre os dias 23 e 25 do mesmo mês. As restantes ações tiveram como palcos a Academia Nacional de Ciclismo, em Anadia, a pista de BMX, junto ao CAR, e diversas vias do concelho.

Ainda no âmbito do ciclismo, destaque para presença em Sangalhos, para treinos, dos três ciclistas – Luís Costa, Telmo Pinão e Flávio Pacheco – que a UVP-FPC levou ao campeonato do mundo de paraciclismo, que decorreu, entre 2 e 5 de agosto, em Maniago (Itália).

Entretanto, terminou no passado dia 8 o estágio dos velocistas do escalão de masters da Sundrive Track Team, equipa irlandesa de ciclismo, que, desde o dia 5 de agosto, efetuava, no CAR, a preparação para os próximos campeonatos nacionais de pista, que se realizam em Dublin, a partir do próximo dia 13.

SELEÇÃO DE GINÁSTICA ESTAGIOU

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP) rumou igualmente ao CAR de Anadia para dois estágios de preparação para os campeonatos europeus de ginástica artística, em Glasgow. Assim, a seleção feminina esteve em Sangalhos de 16 a 20 de julho, e a masculina na semana seguinte, entre os dias 23 e 27. Foi com idêntica missão que as seleções de ginástica artística masculina da Dinamarca e da Suécia trabalharam no CAR, de 8 a 12 de julho, e de 30 de julho a 4 de agosto, respetivamente. Na mesma disciplina, referência para o treino efetuado pelas ginastas da equipa alemã SG Sendenhorst, que estiveram em Sangalhos no início deste mês.

Em Agosto, o CAR de Anadia acolhe as atividades de equipas de formação de vários clubes de ginástica do Reino Unido, bem como as três sessões de um curso internacional de ginástica artística feminina, que, pelo segundo ano consecutivo, se realiza em Sangalhos, contando com perto de duas centenas e meia de participantes de vários países da Europa, América Central e do Sul, Ásia, e África.