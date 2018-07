Volta a Portugal do Futuro abre com etapa em Águeda

A primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro começa e acaba em Águeda, no dia 5 de setembro (quarta-feira), dia de abertura da Festa do Leitão. Será uma etapa de 120 quilómetros, percorrida totalmente no concelho de Águeda, em circuito.

A etapa começa junto ao mercado municipal e a meta final estará instalada na avenida 25 de Abril. Os ciclistas passam pela rua Luís de Camões em direção à EN1 e a partida real será dada junto à chamada ponte do campo. Daí os ciclistas percorrem a EN1 até ao cruzamento para Aguada de Cima, passando depois por São Martinho, Póvoa de Vale do Trigo, Belazaima do Chão, Redonda, Bolfiar, Raivo, Alhandra e Assequins. Entram depois na avenida 25 de Abril, para uma primeira passagem pela meta e iniciando um percurso de mais três voltas que passará pelas ruas Fernando Caldeira, José Sucena e Manuel Alegre, jardim do hospital e EN1 para realizar o mesmo itinerário da volta inicial. Terminarão a etapa à quarta volta.

A Volta a Portugal do Futuro terá cinco etapas, realizando-se de 5 a 9 de setembro. Deverá ser apresentada em Viseu, no dia de descanso da Volta a Portugal em bicicleta, em agosto.