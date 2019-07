Volta da Educação passou por Águeda

A Volta da Educação, que a Escola Profissional de Aveiro (EPA) promove na Região de Aveiro entre 24 e 28 de junho, passou esta quarta-feira por Águeda. Envolve a participação de 600 alunos e colaboradores, que se deslocaram de bicicleta de Sever do Vouga, antes de rumarem a Anadia

Ana Figueiredo, do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, e o professor Ricardo, do Centro de Formação Desportiva, proporcionaram um momento de relaxamento, com exercícios de alongamento e experiências de canoagem no Rio Águeda.

“Há Volta no Sofá” regressou e, na primeira emissão do dia, contou com a presença de João Tavares, diretor para a educação e formação da Escola Profissional de Aveiro, o qual falou sobre a dinâmica da escola, do impacto desta iniciativa na formação e educação para a cidadania ativa, bem como traçou linhas gerais do projeto educativo da EPA e da oferta formativa preparada já para 2019/2020.

Num segundo momento, Kika Silva recebeu Edson Santos e Elsa Corga, vice-presidente da Câmara de Águeda e vereradora da educação e cultura, respetivamente. Edson Santos realçou a importância da atividade física e do desporto adaptado, que considerou “bandeiras” do município aguedense. A pista de BTT, o projeto “We bike together” e “pedal” foram igualmente abordados pela relevância que assumem para o concelho e para a Região de Aveiro. “Águeda é sem dúvida terra do pedal”, afirmou.

“Em criança gostava muito de pedalar e considero que é um desporto de eleição na nossa terra e cada vez mais no mundo inteiro”, referiu por seu lado a vereadora Elsa Corga. “Note-se que somos a terra das bicicletas, com uma indústria forte, com projetos e iniciativas conhecidas internacionalmente”.

Após um momento musical proporcionado pelos alunos do Conservatório de Música de Águeda, Edson Santos falou do Agitágueda, iniciativa que começa a 5 de julho, como motor económico e de lazer que atrai milhares de turistas ao concelho e à região.

Jorge de Almeida Castro, administrador da EPA, agradeceu à autarquia todo o apoio, ofertando um símbolo representativo da 4.ª Volta da Educação em bicicleta.