Voluntário italiano debateu prostituição na Europa

Matteo Cigna, voluntário italiano do Centro da Juventude de Águeda, falou sobre a prostituição na Europa para alunos da Marques de Castilho

O Matteo Cigna tem 19 anos e é o voluntário italiano do Centro da Juventude de Águeda no projeto de VolunteersPoint 2.0. A 14 de maio o Matteo implementou o projeto pessoal “Prostitution: what do you really know?” sobre as leis e a exploração da prostituição na Europa junto de jovens do secundário na Escola Secundária Marques do Castilho.

A escolha do tema da prostituição teve como base a experiência anterior em Itália, onde já tinha desenvolvido ações relacionadas com o assunto. O objetivo da atividade foi sensibilizar os jovens para o tema, conscientizá-los sobre um assunto comum nas ruas da Europa, sobre quais as principais leis dos diferentes países europeus surtem efeitos distintos. Para desmistificar e desconstruir ideias, o voluntário abordou o modelo nórdico e a legalização, de forma a promover um debate e a reflexão sobre a exploração sexual e o tráfico humano