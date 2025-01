10 coisas que sua ameaça poderia falar sobre sua saúde

Se você é alguém que lida com constipação ou outros problemas gástricos que afetam os movimentos intestinais, é importante não ignorar esses sintomas. Na verdade, você Movimentos intestinais Eles são um dos indicadores mais importantes da sua saúde que você tem disponível para você. Isso inclui a frequência com que vai ao banheiro regularmente, que deve ser uma ou duas vezes por dia. Pesquisas recentes mostram que movimentos intestinais irregulares, como A constipação pode afetar negativamente os rins Devido às toxinas mais altas causadas por micróbios no intestino. Além disso, prestar atenção aos seus movimentos intestinais pode ajudá -lo a monitorar e Detectar intolerâncias alimentares Você pode ter perdido.

A variação de tamanho, forma e cheiro é normal. Seu cocô mudará, dependendo do que você comeu e de quanta água você bebeu. Você experimentará tipos diferentes ao longo do tempo; Só se torna um problema quando cores e formas indesejáveis ​​duram mais de alguns dias. Caso você esteja curioso, é isso que a forma e a cor do seu cocô estão tentando falar sobre sua saúde.

Qual é a escala das fezes de Bristol?

Antes de começar, nivelamos no Escala de forma de fezes de Bristoluma ferramenta médica que ajuda a classificar fezes em sete cubos, que permite que os médicos avaliem A duração do tempo em que as fezes estavam no intestino. É a escala que você deve pensar em seus movimentos intestinais.

O cocô de todos varia um pouco. No entanto, o banquinho ideal é macio, fácil de passar e ouro. Cocô saudável não deve demorar muito para passar. Portanto, se você estiver no banheiro por mais de quinze minutos, estará constipado. A pessoa de ameaça médio em algum lugar entre A cada dois dias ou até três vezes ao dia.

Entre em contato com seu médico imediatamente se tiver notado alguma mudança significativa nos movimentos intestinais, sangue em fezes ou dor abdominal.

Qual é a forma do seu banquinho está tentando lhe dizer?

Pacotes rígidos

Os tipos um e dois no BSF geralmente são difíceis de passar, indicando constipação. Isso ocorre quando o As fezes passam lentamente Através do sistema digestivo, o que resulta em seu intestino em muito tempo. A constipação pode ser causada por uma dieta, mas também pode estar relacionada ao estresse. Estresse Hormônios O corpo libera influência Nossos processos corporais, incluindo movimentos intestinais.

Se você costuma ter esse tipo de movimento intestinal, adicione mais fibra à sua dieta, pode facilitar o avanço das coisas. De acordo com a clínica de Mayo, o Ingestão de fibra recomendada Para as mulheres, são de 21 a 25 gramas e 30 a 38 gramas por dia para homens. A grande maioria das pessoas Você não pode obter fibra suficiente da sua dieta. Você pode experimentar suplementos de fibra para ajudar as coisas.

Também é importante garantir que você beba água suficiente para soltar suas fezes e deixá -la passar sem tensão. Você também pode adicionar mais Alimentos ricos em magnésio e Probióticos à sua dieta para reduzir a constipação.

Blobs macios

As fezes caracterizadas como blobs suaves (tipo cinco) indicam insuficiente fibra solúvel Em sua dieta. Concessão ao adicionar Alimentos ricos em fibras Como feijão, abacates e grãos integrais. Ou adicione um suplemento de fibra à sua dieta que regular a digestão E ajuda a obter o seu Movimentos intestinais de volta na pista.

No entanto, tomar muita fibra pode causar constipação. Em geral, isso acontece ao tirar um excesso de 70 gramas todos os dias. Mesmo assim, é importante monitorar seus movimentos intestinais, tomando suplementos de fibra para garantir que você esteja ajudando sua digestão conforme o planejado.

Diarréia

Tipo seis e sete no BSF são Formas de diarréia. Esta não é a forma ideal das fezes, porque é difícil para o corpo obter nutrientes dos alimentos se passar pelo corpo muito rápido.

Todos nós tivemos diarréia e o teremos no futuro. Um caso agudo de diarréia pode ser desencadeado por doenças ou intoxicação alimentar. Diarréia a longo prazo que dura várias semanas pode apontar para a comida Intolerâncias ou distúrbios digestivos subjacentes. Marque uma consulta com seu médico se tiver diarréia frequente para resolver se tiver inflamação crônica, Síndrome do intestino irritável ou sensibilidades alimentares.

O que a cor do seu banquinho diz sobre sua dieta?

Brown é a cor normal do cocô, com pequenas variações na sombra. No entanto, as fezes podem variar de cor de acordo com a dieta e os medicamentos que você está tomando.

Branco ou pálido

Seu banquinho não deve ser calcário ou branco. Às vezes, isso acontece como um efeito colateral dos medicamentos necessários. No entanto, pode apontar para condições de saúde mais graves. Banquinhos brancos ou pálidos podem indicar que seu corpo não está fazendo bílis suficientes, um O duto biliar está bloqueadoou pode ter uma infecção ou Inflamação no fígadopâncreas ou vesícula biliar.

Vermelho

As fezes vermelhas podem ser alarmantes, mas podem acontecer devido a fontes mundanas como sua dieta. Se você comer muitos mirtilos ou beterrabas, poderá notar que seu banquinho tem um corante vermelho. Também pode acontecer porque consumiu muitos corantes alimentares vermelhos ou medicamentos vermelhos. As fezes vermelhas podem ocorrer de duas maneiras: um revestimento ou manchas vermelhas.

Mais seriamente, fezes vermelhas podem Apontar para sangramento No intestino ou grosso reto, que podem ser sintomas de distúrbios, como diverticulose, doença ou condições de Crohn, como Câncer de cólon. Se você não comeu nada que fique vermelho ao seu cocô, entre em contato com seu médico imediatamente para uma visita.

Verde

O amendoim verde às vezes está bem! Existem algumas razões pelas quais as fezes verdes podem ocorrer. Primeiro, pode significar que você come uma tonelada de vegetais de folhas verdes, o que é o melhor motivo. Também pode ser porque você comeu muitas coisas com corante de comida verde. Finalmente, você pode apontar o fato de que sua comida passa rápido demais através do seu corpo.

Amarelo

Para a maioria das pessoas, fezes amareladas e gordurosas dizem que sua dieta é muito rica em gordura. Como alternativa, é um indicador de má absorção, ou seu corpo não está extraindo nutrientes dos seus alimentos. Doença celíaca É uma doença de má absorção geralmente o culpado por trás das fezes amarelas.

Preto

O amendoim preto é de outra cor que ninguém quer ver. No entanto, seu banquinho pode ser preto devido aos seus medicamentos. Por exemplo, suplementos de ferro Ou medicamentos de vendas gratuitos como Pepto Bismol podem criar uma cor preta.

Se você não teve nenhuma dessas coisas, as fezes negras também podem ser um sinal de sangramento no trato gastrointestinal superior. Qualquer quantidade de sangramento interno é algo a ser revisado. Se você perceber que o seu banco é extremamente escuro ou preto e não recebeu nenhum suplemento, marque uma consulta com seu médico de cuidados primários para encontrar a fonte.

Outras características das fezes

Mudança de cheiro

Vamos ficar claros: nunca vai cheirar bem. Embora, em geral, você saiba o que esperar do seu corpo em relação ao cheiro. Se você estiver de repente experimentando movimentos intestinais que são particularmente fedorentos ou exclusivos do seu corpo, pode estar apontando algo que está acontecendo. Você pode apontar Doença de Crohndoença celíaca ou Colite ulcerativa. Como alternativa, pode significar que possui inflamação do pâncreas ou do intestino.

Flutuante

Às vezes, o cocô flutua porque é menos denso do que outros movimentos intestinais. Isso pode acontecer devido a uma dieta de alta fibra ou a uma grande quantidade de gás. Também pode significar que seu corpo não absorve nutrientes como deveria. As fezes flutuantes de tempos em tempos não são um sinal de preocupação imediata. Vale a pena mencionar seu médico.

Getty Images

Dicas para manter sua digestão saudável

Todos nós queremos digestão saudável. Afinal, nosso intestino é onde nosso corpo absorve os nutrientes de que precisamos de nossos alimentos. Aqui estão algumas dicas que você pode implementar em sua dieta para manter seu intestino saudável.

Beba água: A razão mais comum pela qual as pessoas têm ou duas fezes de tipo ou dois em BSF é que não são Beba água suficiente . A água ajuda a soltar o banquinho e movê -lo. Se você é propenso a constipação, beba muita água.

A razão mais comum pela qual as pessoas têm ou duas fezes de tipo ou dois em BSF é que não são . A água ajuda a soltar o banquinho e movê -lo. Se você é propenso a constipação, beba muita água. Coma alimentos saudáveis ​​com cólon: PARA dieta bem equilibrada Faz mais do que dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Ajuda você amendoim. Certifique -se de comer muitas frutas, vegetais, fibras e magnésio.

PARA Faz mais do que dar ao corpo os nutrientes de que ele precisa. Ajuda você amendoim. Certifique -se de comer muitas frutas, vegetais, fibras e magnésio. Exercite -se regularmente: Membro exercite sua rotina diária É uma das melhores coisas que você pode fazer para se manter regular. Diminui o tempo que leva para a comida passar pelo intestino. O exercício mantém tudo dentro do tempo.

Ele A versão TLDR disso é: Todos defendem, e é normal uma variação nos movimentos intestinais. As melhores fezes são longas, lisas e marrons. Vale a pena reunir mudanças duradouras em seu cocô com seu médico prestes a descartar as condições médicas.