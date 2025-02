O magnífico Grand Canyon do Arizona é um resultado meticuloso da corrente do rio Colorado para viajar pela superfície do planeta ao longo de milhões de anos.

A Terra, no entanto, não é o único corpo do sistema solar com desfiladeiros e desfiladeiros. A lua tem estruturas comparáveis ​​ao grande desfiladeiro da terra; Embora, na ausência de água líquida, seu mecanismo de treinamento fosse difícil de determinar.





Agora, os cientistas pensam que entenderam. Dois enormes desfiladeiros marcados na superfície da lua foram criados após um impacto gigante – e, em um contraste de tirar o fôlego com o Grand Canyon, sua criação poderia levar menos de 10 minutos.

Os dois desfiladeiros em questão, conhecidos como Vallis Schrödinger e Vallis Planck, podem ser encontrados longe de uma bacia de impacto chamada Cratera Schrödinger No lado lunar, perto do Polo Sul.





Essas coisas são enormes – medindo 270 quilômetros de comprimento e 2,7 quilômetros de profundidade e 280 quilômetros de comprimento e 3,5 quilômetros de profundidade, respectivamente. O Tall Canyon Na Terra é mais longo, 446 quilômetros, mas menos profundos, a 1,86 quilômetros.





Tais gobagens, conhecidas como o nome Raios ejetosPode ser formado quando peças enormes são lançadas por um evento de impacto. Mas uma equipe liderada pelo cientista planetário David Kring, dos Estados Unidos Instituto Lunar e Planetário Eu realmente queria reduzir o processo de formação desses enormes desfiladeiros.

Kring e seus colegas combinaram fotos da superfície da lua para gerar cartões a partir da direção e distribuição da ejeta pulverizada resultante do impacto de Schrödinger. Eles então usaram essas informações para inserir o impacto em si, reconstruindo o spray de ejeta.





A equipe observou que o impacto era assimétrico, a maior parte da ejeção distribuída longe do pólo sul do sul. E foi intenso. O equipamento que criou Vallis Schrödinger e Vallis Planck moveu -se entre 0,95 e 1,28 quilômetros por segundo.





A energia de impacto necessária para produzir essa precipitação, de acordo com os pesquisadores, é de aproximadamente 130 vezes a energia contida em todo o inventário global de armas nucleares.

A próxima missão lunar Artemis III visitará o lado lunar distante, perto do Polo Sul, embora o local exato de pouso ainda não foi determinado. Os astronautas não estarão significativamente em perigo de enormes impactos; Estima -se que o impacto de Schrödinger tenha ocorrido 3,8 bilhões de anos atrásQuando havia Muitas mais pedras grandes voando por aí.





Em vez disso, os resultados têm implicações para a exploração lunar. Os modelos da equipe sugerem que a ejeção de impacto foi pulverizada principalmente pelos locais da Arterise Artemiss, o que significa que os exploradores podem ter melhor acesso a minerais mais antigos e subjacentes que desejam estudar.





O lançamento é Atualmente agendado para 2027. Quando a missão chega, o que a equipe de Artemis descobre, sem dúvida, revelará mais sobre o caminho e o momento em que esse enorme impacto ocorreu.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da natureza.