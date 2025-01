11 alimentos ricos em vitamina D para mantê-lo saudável durante todo o inverno

O inverno exige noites mais longas e dias mais curtos sem luz solar. Com o aumento da temporada de resfriados e gripes, além do transtorno afetivo sazonal aparecendo, nosso sistema imunológico está sofrendo um golpe. Um excelente nutriente para combater ataques ao nosso corpo é vitamina D.

Infelizmente, com mais horas de escuridão, é mais difícil obter a absorção de vitamina D da luz solar no inverno. Isto significa simplesmente que temos que trabalhar um pouco mais para obter o que precisamos de outras fontes além do sol. A vitamina D tem vários benefícios.desde apoiar as funções musculares e neurológicas até ajudar na absorção de cálcio pelos ossos e, claro, estimular o sistema imunológico.

Fontes de vitamina D, além do sol, vêm dos nossos alimentos. Abaixo estão os melhores alimentos ricos em vitamina D que vale a pena adicionar à sua dieta.

Os melhores alimentos ricos em vitamina D

Salmão

A quantidade de vitamina D pode variar dependendo do peixe que você usa. Por exemplo, um estudo descobriu que o salmão de viveiro tinha 25% de teor de vitamina D como encontrado no salmão selvagem. Como tal, se você obtiver vitamina D de fontes de peixes, tente optar por peixes capturados na natureza em vez de peixes criados em fazendas. Enquanto está sentado, o USDA diz O salmão sockeye tem em média 670 unidades internacionais. de vitamina D por porção de 3,5 onças.

Peixe-espada

Outro peixe gorduroso que é uma excelente fonte de vitamina D é o peixe-espada. O USDA indica que uma porção de 100 gramas contém 666 UI de vitamina D. Isso excede a recomendação diária de 600 UI para pessoas de 1 a 70 anos, portanto, cozinhar peixe-espada para o jantar pode ajudá-lo a atender facilmente às suas necessidades de vitamina D.

Atum

Este alimento básico da hora do almoço também pode conter muita vitamina D. Embora não seja tão rico quanto o salmão ou o peixe-espada, o atum albacora fresco ainda contém 82 UI de vitamina D por porção de 100 gramasde acordo com o USDA. Pode ser um alimento a incluir como parte de uma dieta geral em alimentos ricos em vitamina D. No entanto, o atum rabilho tem 227 UI de vitamina D por porção de 100 gramas, portanto verifique também que tipo de atum você está comendo.

gemas de ovo

Conforme listado pelo USDA, uma gema de ovo inteira contém incríveis 218 UI em vitamina D. Simplesmente fazer uma fritada ou ovos mexidos pela manhã com dois ovos pode lhe dar um aumento de 436 UI de vitamina D. Essa é uma boa maneira de começar qualquer manhã.

suco de laranja

Embora as laranjas sejam mais conhecidas pelo seu teor de vitamina C, o suco de laranja geralmente vem enriquecido com vitamina D adicional para ajudar a melhorar nossa saúde. Basta verificar o rótulo do seu suco de laranja para ver se ele foi enriquecido com vitamina D. Um estudo descobriu que tanto a vitamina D2 quanto a D3 são tão igualmente biodisponível no suco de laranja, como tomar cápsulas de vitamina D, o que significa que o corpo ainda pode absorver bem as vitaminas.

Leite Fortificado

O leite é outra bebida geralmente enriquecida com vitamina D para nos ajudar a obter esse valioso nutriente. Assim como o suco de laranja, o leite não é uma fonte natural de vitamina D, mas FDA permite que os fabricantes adicionem voluntariamente até 84 UI de vitamina D3 por 100 gramas de leite e 84 UI por 100 gramas de D2 a alternativas lácteas à base de plantas.

Cereal fortificado

Outra boa forma de ter acesso à vitamina D é escolher cereais enriquecidos com ela. Existe uma grande variedade de cereais e todos eles adicionam vitamina D. Basta verificar o rótulo do que está comprando. Ele Clínica Mayo lista os cereais fortificados como uma boa fonte de vitamina D. Você pode procurar marcas de cereais mais saudáveis, como opções de grãos integrais, que têm maior probabilidade de serem fortificados com níveis mais elevados de vitamina D e serem melhores para você em geral. Tente evitar cereais muito açucarados e com menos nutrientes.

fígado bovino

Fígado é um alimento que você ama ou odeia, mas se você gosta de fígado bovino, é outra boa maneira de obter vitamina D. Você pode cozinhá-lo, popular com cebola, ou salsicha de fígado pode ser uma boa fonte de vitamina D. vitamina D. De acordo com o USDA, Fígado bovino cozido frito contém 40 UI de vitamina D.medido para uma única fatia.

sardinha

Este é outro alimento que as pessoas realmente amam ou odeiam. Porém, se você é fã de sardinha, esta também contém maior quantidade de vitamina D. Segundo o USDA, 100 gramas de sardinha em lata contêm 193 UI de vitamina D. Desfrute de sardinhas em biscoitos ou adicione-as à sua pizza favorita.

arenque

O arenque é outro tipo de peixe gorduroso que geralmente é consumido em uma jarra e com biscoitos, ou pode ser cozido no jantar. O arenque contém 214 UI de vitamina D. para uma porção de 100 gramas, de acordo com o USDA. Na verdade, o arenque é um alimento popular para comer durante as férias no Centro-Oeste. Durante os meses frios e escuros, é um alimento de férias conveniente e popular e apresenta níveis bastante elevados de vitamina D.

Cogumelos Selvagens

Se você procura vitamina D que não seja de origem animal, os cogumelos são perfeitos. Como nós, cogumelos. criar vitamina D quando exposto à luz ultravioleta do sol. Os cogumelos são repleto de vitamina D2 (fontes animais contêm vitamina D3) e uma xícara de cogumelos selvagens pode equivaler a aproximadamente 136 UI de vitamina D.