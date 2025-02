O inverno requer noites mais longas e dias mais curtos sem luz solar. Com a estação da gripe resfriada e crescente, além do distúrbio afetivo sazonal que eleva sua cabeça feia, nossos sistemas imunológicos recebem sucesso. Um nutriente que é excelente para combater ataques em nossos corpos é Vitamina d.

Infelizmente, com mais horas de escuridão, a obtenção de nossa absorção de vitamina D da luz solar pode ser mais difícil no inverno. Isso significa apenas que temos que trabalhar um pouco mais para obter o que precisamos de outras fontes que não o sol. A vitamina D tem vários benefíciosde apoiar os músculos e funções neurológicas para ajudar na absorção de cálcio nos ossos e, é claro, aumentar o sistema imunológico.

As fontes de vitamina D, além do sol, vêm da nossa comida. Abaixo estão os melhores alimentos com alto teor de vitamina D que vale a pena adicionar à sua dieta.

Melhores alimentos em vitamina D

Salmão

A quantidade de vitamina D pode variar de acordo com o peixe individual que você usa. Por exemplo, um estudo descobriu que o salmão da fazenda tinha 25% do conteúdo de vitamina D Como é encontrado no salmão capturado na natureza. Como tal, se você estiver obtendo vitamina D de fontes de peixe, tente optar por peixes capturados na natureza, em vez de peixes levantados em grande quantidade. Como você sente, o USDA diz O salmão de Sobkee tem uma média de 670 unidades internacionais de vitamina D por porção de 3,5 onças.

Peixe-espada

Outro peixe gordo que é uma excelente fonte de vitamina D é o peixe -espada. O USDA lista um serviço de 100 gramas como conteúdo 666 UI da vitamina D. Essa é a recomendação diária de 600 UI para pessoas de 1 a 70 anos, então cozinhar um peixe de espada para o jantar pode ajudá -lo a conhecer facilmente sua vitamina D.

Atum

Essa comida básica na hora do almoço também pode embalar uma vitamina D. Embora não seja tão alta quanto o salmão ou o peixe -espada, o atum amarelo fresco ainda contém 82 UI de vitamina D por parte de 100 gramasDe acordo com o USDA. Pode ser um alimento para incluir como parte de uma dieta geral em alimentos ricos em vitamina D. No entanto, o atum azul 227 UI de vitamina D por porção de 100 gramas, então verifique que tipo de atum você também está comendo.

Gemas de ovo

Como o USDA menciona, Uma gema de ovo inteira inclui um 218 IU enorme Em vitamina D. Simplesmente fazer uma fritada ou alguns ovos mexidos pela manhã com dois ovos, poderia lhe dar um impulso de 436-IU de vitamina D. Essa é uma boa maneira de começar qualquer amanhã.

suco de laranja

Embora as próprias laranjas sejam mais conhecidas por seu conteúdo de vitamina C, o suco de laranja geralmente é fortificado com vitamina D adicional para ajudar a aumentar nossa saúde. Basta verificar o rótulo do seu suco de laranja para ver se foi fortificado com vitamina D. Um estudo descobriu que a vitamina D2 e ​​o D3 são como igualmente biodisponível No suco de laranja como cápsulas de vitamina D, o que significa que o corpo ainda pode absorver vitaminas.

Leite fortificado

O leite é outra bebida que geralmente é fortificada com vitamina D para nos ajudar a obter esse nutriente valioso. Como suco de laranja, o leite não é uma fonte natural de vitamina D, mas FDA Ele permite que os fabricantes adicionem voluntariamente 84 UI de vitamina D3 por 100 gramas de leite e 84 UI por 100 gramas de D2 a alternativas de leite baseadas em plantas.

Cereal fortificado

Outra boa maneira de acessar a vitamina D é escolher cereais que foram fortificados com ela. Há uma grande variedade de cereais que adicionam vitamina D. Ele simplesmente precisa verificar o rótulo do que você está comprando. Ele Clínica de maionese Ele lista o cereal fortificado como uma boa fonte de vitamina D. Você pode procurar marcas mais saudáveis ​​de cereais, como opções de grãos integrais, que têm maior probabilidade de se fortalecer com níveis mais altos de vitamina D e ser melhores para você em geral. Tente evitar cereais altamente açucarados com menos nutrientes.

Fígado de carne bovina

O fígado é um alimento de amor ou ódio ou chapéu vitamina D. De acordo com o USDA, O fígado de carne cozida frita tem 40 UI de vitamina Dmedido para uma única fatia.

Sardinha

Esta é outra refeição que realmente ama ou realmente odeia. No entanto, se você é um fã de sardinha, as sardinhas também têm uma quantidade maior de vitamina D. De acordo com o USDA, 100 gramas de sardinha enlatada têm 193 UI de vitamina D. Aproveite as sardinhas em alguns biscoitos ou adicione -os à sua pizza favorita.

arenque

O arenque é outro tipo de peixe gordo que é popular para comer de uma garrafa e biscoitos, ou pode cozinhá -lo para o jantar. O arenque tem 214 UI de vitamina D Por uma parte de 100 gramas, de acordo com o USDA. De fato, a areia é um alimento popular para comer nas férias no oeste. Durante os meses frios e escuros, é uma refeição de Natal conveniente e popular e tem níveis de vitamina D bastante altos.

Fungos selvagens

Se você está procurando vitamina D que não vem de uma fonte de animais, os fungos são perfeitos. Como nós, fungos Crie vitamina D quando exposta à luz UV do sol. Os fungos são Cheio de vitamina D2 (As fontes animais contêm vitamina D3), e uma xícara de fungos selvagens pode corresponder a aproximadamente 136 UI de vitamina D.