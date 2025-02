12 de maio de 2024 foi o quebra -cabeça mais difícil e as conexões mais difíceis do cérebro.

Eu amo Conexão. E também, eu odeio conexões. O quebra -cabeça do NYT Connections me faz sentir inteligente quando o resolvo, e como um garoto completo quando respiro. (A CNET publica respostas diárias para conexões, acordes, threads, conexões: edição esportiva e mini palavras cruzadas, se precisar de ajuda).

O New York Times lançou conexões em junho de 2023 em beta e logo se tornou o Segundo jogo mais jogado The Times tem, apenas atrás do poderoso Lã. O quebra -cabeça oferece 16 palavras e você deve colocá -las em quatro grupos de quatro. Ele te joga muitos sanduíche vermelho. Uma palavra pode se encaixar em vários grupos, mas há apenas uma solução que permite que todas as palavras encontrem um grupo.

Aparentemente, é chamado de ferramenta de reprodução de palavras online Palavra sem scritamler (Adivinha o que faz!), E as pessoas por trás deste site analisaram pesquisas no Google, onde as pessoas estavam procurando a frase “conexões” de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

“Os americanos estão procurando 2,4 milhões de vezes por mês para sugestões de conexão”, disse um porta -voz do site. “As sugestões de conexão são procuradas 2,4 vezes mais do que as sugestões de Wordle”.

As conexões mais finais, mais difíceis e cerebrais que quebram? De acordo com as pesquisas do Google, foi em 12 de maio de 2024. O quebra -cabeça não resolvido aparece no topo desta história e as respostas estão abaixo.

Eu posso ver por que é difícil. Há muitas palavras de três letras, quatro das quais são classificadas como acrônimos, dois dos quais são ajustados em outra categoria.

Captura de tela do quebra -cabeça das conexões NYT concluído para 12 de maio de 2024. Este quebra -cabeça foi julgado mais difícil do que todos os 2024 pela análise do Google de um site. Captura da tela NYT/CNET

E há várias palavras que podem ir a uma categoria de animais (criança! Mule!), Mas que o jogo coloca em outras categorias.

Como você pode ver, as categorias zombam de brincadeira (criança, agulha, costela, zombaria), cortes de carne (chuck, flanco, lombo, redondo), acrônimos (mina, omg, pino, ram), coquetéis menos nomes de lugares (grátis , mãe, mula, Honda).

O quebra -cabeça das segundas conexões mais diretas, de acordo com a análise, ocorreu apenas uma semana até o dia anterior, em 5 de maio de 2024. As categorias e respostas desse quebra ), os tipos de tipos de bagel (ovo, tudo, simples, papoula) contribuem para um filme (agindo diretamente, produzindo, escrevendo), iniciantes de monstros (Frank, mamãe, vampiro, eram).

O site sem palavras também ordenou suas pesquisas por estado e o quebra -cabeça de 12 de maio de 2024 liderou a lista de dureza em 36 estados.