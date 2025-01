12 hábitos fáceis para reinventar sua saúde este ano

É um novo ano, então pode ser um novo começo, se você quiser. Se o bem-estar faz parte das suas resoluções de Ano Novo, não precisa ser opressor. Você pode começar incorporando hábitos diários simples, mas poderosos, em sua rotina, que podem facilmente beneficiar sua saúde física e mental. Comece com um novo hábito, vá aumentando e não seja duro consigo mesmo se falhar. Continue e antes que você perceba, esses hábitos serão uma parte natural do seu estilo de vida.

Quando estiver pronto, use esses hábitos comprovados pela ciência para dar o próximo passo em direção a uma melhor saúde física e mental.

12 hábitos diários para melhorar sua saúde

Estamos aqui falando de pequenos ajustes que beneficiam todos os seres humanos. Com essas pequenas modificações em sua rotina diária, você pode começar a trabalhar para melhorar sua saúde sem perder muito tempo, dinheiro ou diversão.

1. Priorize o sono

Ficar sem dormir é como esperar que seu telefone funcione o dia todo com uma bateria de 12%. Seu corpo precisa de tempo não apenas para descansar e recarregar, mas também para fazer trabalho importantecomo aprender coisas novas e solidificar memórias.

Os adultos devem receber pelo menos 7 horas de sono todas as noites. Se isso for um desafio para você, recorra ao seu ritmo circadiano. Este é o processo natural do seu corpo que deve ajudá-lo a adormecer, permanecer dormindo e acordar sentindo-se revigorado.

Como você usa seu ritmo circadiano para dormir melhor? Vá para a cama e levante-se na mesma hora todos os dias.

2. Ande mais

Fazer uma caminhada melhora a saúde física e mental, por isso vale a pena adicioná-la à sua lista de hábitos diários saudáveis.

Na frente física, caminhe regularmente apoia o sistema imunológico, reduz a dor nas articulações e torna mais fácil manter um peso saudável.

Qualquer exercício ajuda a sua saúde mental, e isso inclui caminhada. Se você deseja mudar seus hábitos diários para combater os sintomas de depressão ou ansiedade ou melhorar seu bem-estar mental geral, calce sapatos todos os dias.

3. Leia por 30 minutos

Você se sente estressado? Abra um livro. Um estudo descobriu que meia hora de leitura Pode ter o mesmo efeito antiestresse que fontes conhecidas de calma, como ioga e humor.

Ler também faz muito pelo seu cérebro, como fortalecendo conexões. Esse estudo mostrou que mergulhar em um livro traz benefícios de curto e longo prazo para a saúde do cérebro. Portanto, faça da leitura um de seus hábitos diários para manter o ritmo. Ao fazer isso, você também estará trabalhando ativamente para combater o declínio cognitivo conforme você envelhece.

4. Medite

Outro redutor de estresse e melhorador de saúde mentalA meditação oferece uma maneira de entrar em sintonia com o momento presente. Em nosso mundo agitado e hiperconectado, isso pode ser uma grande ajuda não apenas para se manter saudável, mas também para proteger sua felicidade.

Começar a meditação pode ser tão simples quanto lendo um pouco sobre isso e defina um cronômetro para, digamos, 5 minutos por dia. Existem também muitos aplicativos bons para orientá-lo. Você pode até incorporar uma mentalidade meditativa em suas atividades regulares, como alimentação consciente.

A meditação oferece uma maneira de entrar em sintonia com o momento presente, para que você possa reduzir o estresse e melhorar sua saúde mental. 10.000 horas/Getty Images

5. Passe algum tempo na natureza

Entrar na natureza pode nos ajudar a nos acalmar. Oferece um contrapeso eficaz a todo o tempo que passamos em frente à tela durante a maior parte do dia. Um corpo de pesquisa em expansão mostra que o tempo na natureza pode:

Melhorar nossa cognição

Aumentar a capacidade de atenção

Menor risco de doença mental

Aumentar a empatia e a conexão social.

Você pode combiná-lo com outros hábitos saudáveis, como a caminhada diária. O ideal é procurar espaços verdes (como uma floresta) ou espaços azuis (como corpos d’água) durante o tempo ao ar livre.

6. Coma mais alimentos vegetais

Você provavelmente já sabe que comer alimentos nutritivos faz você se sentir melhor. Como conceito geral, hábitos alimentares saudáveis ​​podem parecer um pouco vagos.

Então, sejamos específicos: trabalhe para ter mais plantas no seu prato. Uma dieta baseada em vegetais ajuda você mantém níveis saudáveis ​​de colesterol e pressão arterial e reduz o risco de algumas doenças crônicas. As plantas estão cheias de vitaminas, minerais e outros nutrientes de que necessitamos para que nosso corpo funcione de maneira ideal.

Tente incorporar mais frutas, vegetais, grãos integrais, nozes e legumes em suas refeições diárias. Pode ser útil ter uma tigela de legumes na bancada da cozinha para que você também possa pegar coisas para lanches rápidos.

Uma dieta baseada em vegetais ajuda a manter níveis saudáveis ​​de colesterol e pressão arterial e reduz o risco de algumas doenças crônicas. Estúdio Yagi/Getty Images

7. Beba mais água

Esta é uma daquelas áreas em que é fácil ver como os hábitos saudáveis ​​ajudam. De somos principalmente águaFaz sentido que precisemos reabastecer continuamente o suprimento do nosso corpo. Obter água suficiente ajuda o corpo a eliminar resíduos e mantém as articulações lubrificadas, ao mesmo tempo que atua como um amortecedor para a coluna e auxilia nos processos digestivos.

Para desenvolver hábitos hídricos saudáveis, comece a levar consigo uma garrafa de água reutilizável. Quando estiver entediado, tome um gole. Seu corpo vai agradecer.

8. Reduza o consumo de álcool

Reduza o álcool que você consome faz muito por vocêespecialmente se você costumava beber excessivamente:

Reduz o risco de hipertensão, depressão e outras condições.

Reduz os sintomas dessas condições.

Ajuda seu corpo a absorver melhor os nutrientes.

Melhora o sono e minimiza a fadiga.

Apoia a saúde do fígado

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendar Os homens tomam dois drinques ou menos por dia, enquanto as mulheres limitam-se a no máximo um drinque por dia. Para se ajudar aqui, encontre uma bebida não alcoólica que você realmente goste. Água com gás, bitters e limão podem aliviar a dor do coquetel sem adicionar outra bebida alcoólica ao seu total diário.

9. Pare de fumar

Isso te surpreende? Fumar faz mal ao coração e aos pulmões, e também é ruim para sua longevidade. Simplificando, se você deseja viver uma vida mais longa e saudável, abandone o vício.

Enquanto você descobre como ser mais saudável, não comece a vaporizar. Pode ser menos prejudicial, mas é igualmente viciante e ainda traz consigo riscos para a saúde.

Fumar é um dos hábitos diários mais difíceis de abandonar. Ele Centros de Controle e Prevenção de Doenças e o Associação Americana de Pulmão tenha recursos para ajudar.

10. Passe tempo com seus entes queridos

Se você está adotando hábitos saudáveis ​​para se sentir mais feliz em 2024, fique com sua gente. A conexão social ajuda muito a melhorar nosso humor.

Se você já tem um grupo de amigos ou familiares, lembre-se de entrar em contato com eles. Ligue para alguém com quem você não conversa há algum tempo ou convide algumas pessoas para uma noite de jogo ou cinema. Verifique como você se sente depois. Melhorar? Nós pensamos que sim.

Se você não tem um círculo social, faça de 2024 o ano em que você trabalhará intencionalmente para fazer conexões. Isso pode significar iniciar uma conversa com um colega de trabalho ou conhecer seus vizinhos.

A conexão social ajuda muito a melhorar nosso humor geral. Imagens de ponto médio/Getty Images

11. Faça uma pausa na eletrônica

O tempo de tela cobra seu preço. Estudos relacionam-no diretamente com menor bem-estar psicológico.

Felizmente, o oposto é verdadeiro. Uma desintoxicação digital pode:

Melhore o seu sono

Aumente sua concentração e produtividade

Reduza os sintomas de depressão e ansiedade.

Apoie conexões sociais da vida real (veja o ponto acima)

Você pode tentar sair dos aplicativos de mídia social por um tempo e ver como se sente. Se você quiser incorporar isso aos seus hábitos diários saudáveis, reserve um tempo todos os dias para ficar sem telas. Para dormir melhor, talvez faça isso na última hora antes de dormir.

12. Comece um novo hobby

Seus hábitos saudáveis ​​também podem ser divertidos e gratificantes. O que você sempre quis fazer? Sua resposta a essa pergunta pode indicar um novo hobby para explorar em 2024. Entrar nele pode ajudar você reduzir o estresse e aumentar o bem-estar mental.

Além disso, alguns hobbies podem ajudá-lo a se movimentar e promover sua saúde física e mental. Talvez você goste de jogar futebol no parque ou possa explorar ioga.

Em última análise, você tem muitas opções de hábitos diários saudáveis ​​que pode incorporar ao seu estilo de vida. Você pode escolher um ou dois, ou optar por uma dúzia completa. De qualquer forma, você avançará em direção a uma pessoa mais saudável e feliz.