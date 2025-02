1,3 bilhão de bilhões de luzes, Quipu é oficialmente a melhor coisa do universo

É possível entender o universo sem entender as maiores estruturas que vivem lá? Em princípio, improvável.

Em termos práticos? Certamente não. Objetos extremamente grandes podem distorcer nossa compreensão do cosmos.





Os astrônomos encontraram a maior estrutura do universo até agora, nomeada Quipu após um sistema de medição inca. Contém massas solares chocantes de 200 quadrilhões.





A astronomia é uma empresa em que um número extremamente alto faz parte do discurso diário. Mas mesmo na astronomia, o Quadrilhão 200 é um número tão grande que raramente é encontrado.





E se a massa extremamente grande de quipu não chamar a atenção, seu tamanho certamente. O objeto, chamado superestrutura, mede mais de 400 megaparsecs. Isso representa mais de 1,3 bilhão de anos -luz.





Uma estrutura que deve simplesmente afetar seu ambiente e entender esses efeitos é essencial para entender o cosmos. De acordo com novas pesquisas, o estudo de Quipu e seus irmãos pode nos ajudar a entender como as galáxias estão evoluindo, ajude -nos a melhorar nossos modelos cosmológicos e melhorar a precisão de nossas medidas cosmológicas.





Pesquisa, intitulada “Desenhe as maiores estruturas do universo vizinho: descoberta da superestrutura de Quipu,“Foi aceito para publicação na revista Astronomia e astrofísica. Hans Bohringer, do Instituto Max Planck, é o principal autor.





“Para uma determinação precisa dos parâmetros cosmológicos, devemos entender os efeitos da estrutura local em grande escala do universo nas medidas”, escreve os autores. “Eles incluem mudanças no fundo cósmico de microondas, distorções das imagens do céu por lente gravitacional em larga escala e a influência de movimentos de transmissão em larga escala nas medições de Hubble constante. “”





As superestruturas são estruturas extremamente grandes que contêm grupos de grupos de galáxias e Superclusivo. Eles são tão enormes que questionam nossa compreensão da evolução do nosso universo. Alguns deles são tão enormes que quebram nossos modelos de evolução cosmológica.





Quipu é a maior estrutura que já encontramos no universo. Ele e as outras quatro superestruturas que os pesquisadores contêm 45% dos grupos de galáxias, 30% das galáxias, 25% do material e ocupam uma fração de volume de 13%.





A imagem abaixo ajuda a explicar por que eles o nomearam. Quipu são dispositivos de gravação em cordões com nó, onde os nós contêm informações com base em cores, pedidos e número.





“Essa visão dá a melhor impressão da superestrutura como um longo filamento com pequenos filamentos laterais, que iniciaram o nome de Quipu”, explica os autores em seu artigo.

Em seu trabalho, Bohringer e seus co-pesquisadores encontraram Quipu e quatro outras superestruturas em uma distância de 130 a 250 MPC. Eles usaram aglomerados de galáxias de raio X para identificar e analisar as superestruturas de sua estrutura cósmica em grande escala em clusters de raio -x (Classix).





Os clusters de Galáxias X -Raio podem conter milhares de galáxias e muito gás intracluster muito quente que emite raios X. Os raios-X refazem as regiões mais densas da concentração do material e a tela cósmica subjacente. As emissões são como indicações para identificar superestruturas.

Os autores apontam que “a diferença de densidade da galáxia em torno dos grupos de campos e membros das superestruturas é notável”. Isso pode ser devido ao fato de que os aglomerados de campo são preenchidos por cachos menos maciços do que os da superestrutura, e não porque os aglomerados de campo têm uma densidade mais baixa da galáxia.





Quaisquer que sejam as razões, a massa dessas superestruturas contribui para uma enorme influência em nossa tentativa de observar, medir e entender o cosmos. “Essas grandes estruturas deixam sua marca nas observações cosmológicas”, escrevem os autores.





As superestruturas deixam uma impressão no Fundo cósmico de microondas (CMB), que é a radiação relíquia do Big Bang e a principal evidência de apoio. As propriedades do CMB correspondem às nossas previsões teóricas com precisão quase cirúrgica.





A gravidade das superestruturas modifica o CMB quando ela os atravessar de acordo com o Sachs-Wolfe integrado (ISW)Produzindo flutuações no CMB. Essas flutuações são os principais artefatos que são difíceis de filtrar, introduzindo interferência em nossa compreensão do CMB e, portanto, Big Bang.

As superestruturas também podem ter um impacto nas medidas da constante de Hubble, um valor fundamental na cosmologia que descreve a velocidade na qual o universo se desenvolve. Enquanto as galáxias estão se afastando mais devido à expansão, elas também têm velocidades locais, chamadas de velocidades específicas ou movimentos de streaming.





Estes devem ser separados da expansão para entender claramente a expansão. A grande massa dessas superestruturas influencia esses movimentos de transmissão e deforma nossas medidas da constante de Hubble.





A pesquisa também observa que essas estruturas maciças podem modificar e distorcer nossas imagens do céu através de uma lente gravitacional em grande escala. Isso pode introduzir erros em nossas medidas.





Por outro lado, as simulações do Lambda CDM produzem superestruturas como Quipu e as outras quatro. Lambda CDM é o nosso modelo de cosmologia padrão do Big Bang e explica grande parte do que vemos no universo, como sua estrutura em grande escala.





“Encontramos superestruturas com propriedades semelhantes em simulações baseadas em modelos de cosmologia Lambda-CDM”, escrevem os autores.





É claro que essas superestruturas são essenciais para entender o universo. Eles mantêm uma parte importante de sua matéria e afetam seu ambiente fundamentalmente. Pesquisas adicionais são necessárias para entendê -los e sua influência.





“A pesquisa interessante de seguir -up sobre nossos resultados inclui, por exemplo, estudos sobre a influência desses ambientes na população e na evolução das galáxias”, escreva os autores em sua conclusão.





Segundo o estudo, essas superestruturas não persistirão para sempre. “Na futura evolução cósmica, essas superestruturas são necessárias para se dividir em várias unidades que entram em colapso. Portanto, essas são configurações transitórias”, explica Bohringer e seus co-pesquisadores.





“Mas, atualmente, são entidades físicas especiais com propriedades características e ambientes cósmicos especiais que dizem atenção especial”.

Este artigo foi publicado inicialmente por Universo hoje. Leia Artigo original.