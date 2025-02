13 melhores alimentos para alimentar a saúde renal

Quanto você realmente sabe sobre seus rins? Todos nós os temos, ou pelo menos um e precisamos do rim para sobreviver. Esses órgãos vitais servem como a maneira de se livrar de seu corpo de resíduos e controlar muitas substâncias no sangue.

Segundo relatos do CDC, mais de 1 em 7 Adultos americanos Vivendo com doença renal crônica. Isso pode levar a um acúmulo de resíduos tóxicos adicionais no corpo, pressão alta e muito mais. Felizmente, existe uma maneira natural de regular sua saúde renal através dos alimentos que você come. Abaixo está um resumo dos 13 melhores alimentos renais que são considerados adicionados à sua dieta.

1. Peixe gordo

O peixe oferece proteínas e, quando você escolhe um peixe gordo, como atum, salmão ou truta, também está obtendo ácidos graxos ômega-3. As gorduras ômega-3 podem ajudar a reduzir os níveis de gordura (triglicerídeos) no sangue e também podem reduzir a pressão arterial, de acordo com o Fundação Nacional Riñones.

Se você tiver ERC, poderá monitorar os níveis de fósforo e potássio dos peixes que escolher. A National Kidney Foundation tem Um gráfico que você pode usar Determine os níveis em tipos específicos de peixes. Embora seja melhor consultar seu médico.

2. ROPBOLE

Esse Vegetais densos em nutrientes É baixo em potássio e sódio enquanto pasta em fibras, vitaminas C e K e muito mais.

Além disso, o repolho é versátil. Você pode usá -lo em saladas e saladas, mas também pode usá -lo como um envelope para tacos, sanduíches e muito mais.

3. Pimentão

Como repolho, pimentão Empacote muitos nutrientes bons com baixos níveis de potássio. Com eles, você obtém vitaminas B6, B9, C e K, mais fibra. Eles também entregam antioxidantes.

Você pode cortá -los e comê -los com molhos ou assá -los e adicioná -los ao jantar.

4. Claron

Mirtilos Ajudar a prevenir Infecções do trato urinário. Geralmente, eles permanecem na bexiga, podem viajar para o rim, piorando os problemas nos rins. Felizmente, consumir mirtilos regularmente pode ajudar a evitar essa situação desagradável.

Avançar, mirtilos Tenha antioxidantes que podem ajudar a combater a inflamação e pode aumentar seu coração e saúde digestiva. Acontece que essas bagas azedas não são apenas para a mesa de Ação de Graças.

5. queimado

Conversamos sobre alguns dos melhores alimentos para os rins, mas você pode dar um passo adiante. A questão é: o que Os alimentos ajudam a reparar os rins? Mirtilos entregar.

Com altos níveis de antioxidantes e cargas de vitamina C e fibras, os mirtilos são saudáveis. Eles também podem ajudar a reduzir a inflamação e apoiar a saúde óssea, revertendo alguns dos problemas que podem vir com o ERC.

6. Verde de folha escura e escura

Existem muitas razões para recorrer a vegetais escuros e folhosos, como espinafre ou colarinho encaracolado. Eles entregam tantos nutrientes que podem ajudá -lo Vitaminas e minerais importantesMais benefícios para aumentar a imunidade.

Lembre -se de que o verde pode vir com uma quantidade decente de potássio. Se você tem ERC, converse com seu médico antes de adicionar mais deles à sua dieta.

7. Azeite

Rico em antioxidantes e ácidos graxos saudáveis, o azeite pode aumentar seu poço geral. Um estudo da Universidade de Harvard Ele descobriu que o azeite pode reduzir os níveis de colesterol e o risco de doenças cardiovasculares, demência e alguns tipos de câncer.

Além de tudo isso, você pode ajudá -lo a adicionar sabor aos pratos sem se tornar sal ou manteiga. Para obter mais antioxidantes, escolha o azeite sem refinar ou prensado a frio que é virgem ou virgem extra.

8. Alho

Outro alimento para combater a inflamação rica em antioxidantes, o alho também contém um composto específico chamado alicina. Para Pessoas com ERCAlicina, um composto ativo encontrado em alho, trabalhou com a mesma eficácia para ajudar a proteger a saúde renal como um medicamento prescrito. Se você está procurando os melhores alimentos para seus rins, o alho precisa fazer a lista.

Além disso, é uma excelente maneira de adicionar sabor quando você se livra do sal.

9. cebolas

Da mesma família que o alho, cebola Dê outra maneira excelente e sem sal para adicionar sabor (pontos de bônus se forem refoguais em azeite). As cebolas também oferecem nutrientes importantes, como vitaminas B6 e C, manganês e cobre.

Eles também contêm quercetina, um químico que pode ajudar seu corpo a combater o câncer e compostos orgânicos de enxofre que podem reduzir o risco de pressão alta, derrame e doenças cardíacas.

10. CAULIFLOWER

Couve-flor Traga a crise, combinada com muitas vitaminas C, B6, B9 e K, junto com a fibra. Ele também contém compostos que seu corpo pode usar para neutralizar certas toxinas, uma grande ajuda quando seus rins não estão fazendo seu melhor trabalho de filtragem.

No entanto, a couve -flor contém um pouco de potássio e fósforo; portanto, embora a lista de alimentos seja boa para os rins, as pessoas com ERC podem querer moderar sua ingestão.

11. Termo do ovo

Claras de ovo Eles são especificamente recomendados para pessoas com problemas renais. Eles dão uma maneira de aumentar seus níveis de proteína, o que pode ser importante com o ERC no estágio posterior, especialmente se estiver na diálise.

12. Rúcula

Rúcula Está cheio de nutrientes que seu corpo precisa como magnésio, ferro, cálcio e vitaminas A, B9, C e K. Além disso, é rico em antioxidantes e possui glicosinolatos, o que pode ajudar seu corpo a proteger contra uma variedade de tipos de tipos de .

Você pode comer Rugula cru (é uma excelente base de salada), mas também pode polvilhar no que quer que esteja batendo. É ótimo em pizzas, em tortilhas e com massas, por exemplo.

13. Maçãs

As maçãs fornecem quercetina e fibra que combate o câncer que pode ajudar a manter seu colesterol e açúcar no sangue em níveis saudáveis. Eles têm muitos antioxidantes.

Melhor ainda, eles são fáceis de trabalhar em sua dieta. Deixe um Apple Bowl no seu balcão e você terá um lanche saudável e saudável quando precisar.