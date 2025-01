15 perguntas essenciais que você deve fazer antes de instalar painéis solares

A instalação de painéis solares é um investimento inteligente que pode aumentar o valor da sua casa, reduzir suas contas de energia e ajudar a proteger o meio ambiente. Uma pesquisa recente da CNET constatou que 78% dos adultos americanos pesquisados ​​são enfatizados por faturas de alta energia, e fazer mudanças na energia solar é uma próxima etapa lógica. No entanto, com dezenas de milhares de dólares na linha, você não deseja tomar essa decisão de ânimo leve, mesmo que os grandes incentivos federais o tornem mais atraentes.

Depois de investigar as empresas, ler as críticas e reunir recomendações de amigos, você deve escolher o instalador apropriado. Conhecer o tipo correto de perguntas para fazer empresas solares em sua área pode garantir uma experiência de instalação sem problemas e economizar milhares durante a vida útil do seu sistema.

Aqui estão 15 perguntas para fazer instaladores solares para garantir que você esteja tomando a decisão certa.

1. Há quanto tempo você está no negócio?

O recente boom solar significa que mais empresas que estão em ação. Isso geralmente é algo bom, mas nem todos são instaladores experientes ou até negócios legítimos.

“Às vezes essas empresas de instalação estão voando à noite. Eles abrem um mês e fecham no próximo”, disse Jani Hale, gerente da tabela de ajuda com Vizinhos Solares UnidosUma organização sem fins lucrativos que ajuda os consumidores a serem solares treinando cooperativas residenciais e fornecendo apoio educacional. Idealmente, um instalador estará no negócio por três anos ou mais.

2. Quais são as certificações da sua empresa?

As análises on -line para instaladores solares são um ótimo começo, mas não são tão confiáveis ​​quanto uma certificação do setor. Ele Conselho Americano de Praticantes de Energia (Nabcep) estabelecer padrões de conhecimento, experiência e profissionalismo no setor de energia renovável. “Recomendamos que pelo menos uma pessoa nessa empresa tenha a certificação NABCEC para garantir que eles tenham conhecimento e habilidades adequados”, disse Hale.

Certificações adicionais podem informá -lo mais sobre as práticas de trabalho de uma empresa e padrões ambientais. As empresas certificadas da B Corp devem cumprir certos padrões sociais e ambientais em suas operações, incluindo práticas e salários justos. “Se os instaladores receberem um salário justo, eles terão muito mais probabilidade de fazer uma instalação de qualidade”, disse Micah Gold-Markel, que fundou a sede da Filadelphia Estados solares Em 2008.

Considerando painéis solares? Nosso curso de e -mail o guiará como ir solar Ao se registrar, ele confirma que tem mais de 16 anos, ele receberá boletins e conteúdo promocional e aceitará nosso Condições de uso e reconhecer práticas de dados em nosso política de Privacidade . Pode cancelar a inscrição a qualquer momento.

3. Quais são as regras sobre energia solar em meu estado?

“Existem regras diferentes para estados diferentes, portanto, certifique-se de que a pessoa de quem ele está falando pode explicar as regras em seu estado é claramente extremamente importante”, disse Gold-Markel.

Por exemplo, a lei da Califórnia restringe o retorno da energia solar residencial à rede. Na Pensilvânia, os sistemas residenciais podem enviar energia ilimitada para a rede, com os serviços públicos necessários para pagar o preço total do varejo. Essas diferenças de estado por estado podem afetar significativamente o período de recuperação do seu sistema.

Considerando painéis solares? Nosso curso de e -mail o guiará como ir solar Ao se registrar, ele confirma que tem mais de 16 anos, ele receberá boletins e conteúdo promocional e aceitará nosso Condições de uso e reconhecer práticas de dados em nosso política de Privacidade . Pode cancelar a inscrição a qualquer momento.

4. Quais incentivos solares estão disponíveis na minha área?

Além do crédito tributário federal de 30% oferecido pela Lei de Redução da Inflação, pode ser elegível para créditos ou incentivos adicionais com base em outros fatores. Esses incentivos podem se acumular, e isso é antes de qualquer serviço público local ou específico entrar em jogo. Um instalador solar bem informado pode informá -lo sobre incentivos federais, estaduais e locais que podem ajudá -lo a economizar dinheiro. “Você pode obter entre 30% e 60% do custo de sua energia solar em créditos tributários, dependendo de como você usa esses vários incentivos federais”, disse Gold-Markel.

Por exemplo, se você estiver comprando energia solar para o seu negócio, é possível acelerar a depreciação desse ativo, o que permite uma maior dedução fiscal nos primeiros anos do seu sistema. Também pode ser elegível para créditos adicionais se o seu instalador usar materiais de fabricação americanos.

5. Que tipo de equipamento você usa e ocorra eticamente?

Peça ao equipamento que um instalador planeja usar e por que eles tomaram essa decisão. Uma empresa que usa apenas um tamanho de painel pode não ser a melhor opção se sua casa tiver um telhado complexo ou arquitetônico. “Tenha cuidado com os fornecedores que sugerem que existe apenas um tipo de sistema solar ou armazenamento de bateria”, disse Hale. “Existem muitas marcas de equipamentos solares e projetos de sistemas para escolher”.

O Gold-Markel também recomenda perguntar sobre onde a equipe foi obtida, com uma preferência pelos painéis que foram fabricados nos EUA. “Se você pode encontrar um profissional de instalação da Amicus em sua área, sabe que está obtendo um sistema de origem responsável”.

6. Preciso de um telhado novo antes de instalar solar?

A idade do seu telhado é uma consideração essencial para a energia solar. A Solar United Neighbours recomenda substituir um teto por menos de 10 a 15 anos de vida antes de instalar seu sistema.

Um instalador solar competente deve poder dar uma opinião sobre a condição do seu telhado e fazer recomendações como parte de sua proposta. “Eles podem não ser telhados, mas devem ser capazes de dizer: ‘Vemos alguns danos no telhado e seria uma boa idéia se o substituísse antes de ir solar”, disse Markel.

7. Sua empresa vai instalar?

Você acredita ou não, o vendedor com quem você está conversando pode não funcionar para a empresa que realmente fará sua instalação. Verifique se o instalador com quem você se registrará será o único a fazer o trabalho.

“Existem muitas empresas de marketing de alta pressão que passam por empresas solares”, disse Gold-Markel. “Tudo o que eles fazem é marketing e vendas e, em seguida, insistem na instalação solar para outra empresa. Isso pode ser uma receita real para o desastre”.

Certifique -se de saber quem fará o trabalho de colocar painéis solares em casa antes de assinar na linha pontilhada. Sandy Hampfaker/Bloomberg através de Getty Images

8. Qual é a sua linha do tempo para instalação?

Você deseja discutir uma linha do tempo aproximada do projeto com qualquer instalador solar que você esteja considerando, tanto em termos de quando o trabalho começará e quanto tempo terá que iniciar sua instalação solar. Hale apontou que é uma pergunta que um bom instalador de reputação deve fazê -lo.

“Os instaladores devem perguntar qual é o prazo para instalar seu sistema, para que possam dar a sala para investigar”, disse ele. “Os instaladores realmente bons esperarão que você retorne a eles.”

9. Que tipos de pacotes ou garantias de manutenção estão disponíveis?

O Gold-Markel recomenda perguntar sobre garantias ou pacotes prolongados de operações e manutenção que cobrem toda a vida útil do sistema, que geralmente é de cerca de 25 anos. “Pergunte se você também pode obter um pacote de operações e manutenção, uma garantia prolongada que cobre a vida útil da energia solar ou uma garantia mais longa para o trabalho do que o contrato”, afirmou.

10. Existem taxas associadas ao financiamento do meu sistema e quem fornece financiamento?

Devido às altas taxas de juros, o financiamento de sua instalação solar é uma opção menos atraente do que alguns anos atrás. Se você estiver considerando o financiamento, disse o mercado de ouro, não deixe de perguntar sobre qualquer taxa oculta que possa fazer parte do contrato. Também é importante investigar a instituição oferecida pelo empréstimo, que pode ser um terceiro, e ler os termos próximos para entender o que acontece se for por padrão.

11. Qual é o custo do meu sistema solar em dólares por watt?

Os proprietários tendem a se concentrar no custo total da instalação da energia solar ou do custo por painel. Certifique -se de comparar o custo em dólares por watt ao comparar os instaladores solares, disse Hale. Dois sistemas solares podem ter um custo total semelhante, mas a energia gerada pode diferir de acordo com o tamanho e a capacidade do painel. O sistema com o menor custo por watt é o melhor tratamento.

12. Quanto consumo minha energia solar será compensada?

Um bom instalador solar deve facilitar a maneira de entender o quanto o sistema solar pode cumprir o consumo de energia de sua casa. Fatores como clima, sombra, tamanho do teto e uso de energia doméstica afetarão a quantidade de energia que seus painéis gerarão.

As informações sobre quanto da eletricidade da sua casa serão compensadas pelo seu sistema devem ser incluídas em uma proposta de um instalador solar de boa reputação para o seu projeto, e os instaladores devem enviar sobre essas informações. “Se isso for claramente projetado em uma proposta, então nove em dez vezes, isso é uma bandeira verde”, disse Hale.

13. O que são baseadas em economias de vida?

Suas discussões com instaladores solares devem não apenas estimar quanto salvará durante a vida de seu sistema, mas também inclui como essa estimativa foi derivada.

Os instaladores calculam a economia para a vida usando uma métrica chamada Scalator de utilidade. Essa porcentagem descreve a taxa de inflação projetada do custo da energia e é baseada em tendências históricas (e é diferente das escadas mecânicas em um contrato de compra de energia). A Solar United Neighbours recomenda verificar se a escada mecânica dos serviços públicos usados ​​em propostas competitivas de diferentes instaladores é a mesma para ajudá -lo a comparar com precisão.

14. A estimativa de geração de energia é garantida?

Não é possível garantir que cada painel de seu sistema solar sempre produz energia no nível máximo, disse o mercado de ouro, mas um bom instalador deve poder garantir o desempenho de seus painéis dentro de um intervalo razoável.

“Se a potência geral de saída estiver dentro de uma taxa de erro razoável de, por exemplo, 10% do que foi previsto, acho que deve ficar feliz com o resultado”, diz ele.

15. Como vendo créditos de energia solar para a rede?

As políticas de medição líquida em alguns estados permitem que você venda energia gerada pelo seu sistema solar para a rede pública, um incentivo solar significativo que pode reduzir significativamente o período de recuperação do seu sistema. Em geral, ele não vende esse poder à sua utilidade de energia diretamente.

Por outro lado, os proprietários costumam vender certificados de energia renovável solar, ou SREC, através de terceiros conhecidos como corredor ou agregador. Seu instalador pode conectá -lo a um corredor. Se você preferir escolher seu próprio corredor, a Solar United Neighbours recomenda verificar seu contrato para garantir que isso não seja proibido em seu contrato.