Este colar de resina ecológica feita à mão é um presente muito doce porque é personalizado. Escolha a flor de nascimento de sua namorada (rosa para junho, Margarita para abril, etc.) e as flores secas durarão para sempre dentro do transparente pingente de coração de resina vegetal. Completo com uma cadeia de 24k Gold Chapada, este é um presente maravilhoso que certamente amará.