1ª temporada de Marvel Rivals: horário de início, novo conteúdo e tudo o que sabemos

Marvel Rivals, o novo jogo de tiro de heróis baseado nos personagens dos quadrinhos da Marvel, começa sua primeira temporada completa no final desta semana. O jogo gratuito foi lançado na temporada 0 em 6 de dezembro e rapidamente atingiu 20 milhões de jogadores.

Após a temporada 0 abreviada, iniciamos a primeira temporada completa (13 semanas). Recebemos uma enxurrada de detalhes confirmados e aqui está o que sabemos sobre a 1ª temporada, incluindo o trailer da temporada.

Horário de início da primeira temporada do Marvel Rivals

O trailer de Eternal Night Falls diz que a temporada começa na sexta-feira, 10 de janeiro UTC. A página do trailer no YouTube especifica que são 4h ET/1h PT.

Sue Storm pode atrair inimigos desavisados ​​para sua equipe, permitindo quedas rápidas. Marvel/Captura por Adam Benjamin

Novos heróis e mapas do Marvel Rivals

O novo trailer de segunda-feira nos deu breves vislumbres de os quatro fantásticos – Mulher Invisível, Sr. Fantástico, Tocha Humana e O Coisa. Eles são uma adição adequada ao jogo, dada a premissa de que dois Doctor Dooms de diferentes linhas do tempo estão em guerra pelo controle. (Também ajuda a criar entusiasmo para o novo filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que será lançado neste verão.) A Mulher Invisível assumirá o papel de estrategista e o Sr. Fantástico será um duelista. Embora ele só apareça no final da temporada, The Thing será uma vanguarda, com Johnny Storm adicionando mais um duelista ao elenco.

Tive a oportunidade de testar os novos heróis antes da temporada e tive duas conclusões principais. Em primeiro lugar, o Sr. Fantástico é oficialmente um duelista, mas seu papel se confunde muito com o das vanguardas. Sua habilidade Reflexive Rubber permite que ele armazene e devolva o dano recebido aos inimigos, e sua habilidade de gerar excesso de saúde o torna muito mais tanker do que a maioria dos duelistas. Na maioria das partidas que joguei com ou contra ele, ele absorveu quase tanto dano quanto os tanques do time.

Em segundo lugar, a Mulher Invisível tem muito o que acompanhar. Gostei do estilo de jogo com muitas ações por minuto, mas alguns jogadores podem se sentir cansados ​​de ter que monitorar o alcance limitado de seu tiro primário, a saúde de seus escudos implantáveis, as múltiplas entradas para sua habilidade de empurrar/puxar e o momento de sua reutilização. de todas as suas habilidades. É muito útil, mas gerir eficazmente estes vários recursos é a chave do seu sucesso.

Quando os inimigos se espalham muito, você pode usar o ultimate da Mulher Invisível para evitar que os estrategistas inimigos os curem enquanto curam sua equipe dentro do raio. Marvel/Captura por Adam Benjamin

A temporada será dividida em duas metades: o Sr. Fantástico e a Mulher Invisível serão adicionados no início da temporada, enquanto o Coisa e o Tocha Humana serão adicionados na segunda metade. Teremos um novo mapa de comboio, Midtown, onde os jogadores irão escoltar o aliado robótico do Fanastic Four, HERBIE, até a torre dos Vingadores. Também teremos um novo modo de jogo arcade, Doom Match, que acontecerá no Sanctum Sanctorum do Doutor Strange. Um terceiro mapa, Central Park, será adicionado no meio da temporada.

Prepare-se para o caos dos portais no modo arcade Sanctum Sanctorum. Maravilha

Os desenvolvedores disseram que isso é o dobro do planejado para as temporadas futuras, então provavelmente é seguro esperar um novo herói no início das temporadas futuras e outro cerca de seis semanas depois, com um ou dois novos mapas por temporada. Isso significaria oito novos heróis por ano e quatro a oito novos mapas. É uma quantidade impressionante de conteúdo para um jogo de serviço ao vivo.

Houve muitos outros vazamentos de Marvel Rivals recentemente, incluindo modelos de heróis ou habilidades para personagens como Ultron, Emma Frost e Jean Grey. Tudo isso ainda não foi confirmado e não aparecerá na 1ª temporada, mas sugere um roteiro de conteúdo saudável para o jogo, essencial para manter os jogadores engajados o ano todo.

passe de batalha

Captura de tela da Marvel/CNET

A temporada 0 apresentou um passe de batalha abreviado, e os desenvolvedores disseram que o passe da 1ª temporada incluirá “o dobro de conteúdo e emoção”, na versão mais recente. vídeo de visão do desenvolvedor. Isso inclui 10 novos trajes, desenhados em torno do tema Noite Eterna da temporada.

O Battle Pass da 1ª temporada custará 990 Lattices (cerca de US$ 10 na moeda do jogo). Você pode ganhar 600 Lattices e 600 Units (juntas, cerca de US$ 12 na moeda do jogo) completando o Battle Pass.

Mudanças de equilíbrio

Os desenvolvedores viram suas postagens no Reddit: Hawkeye e Hela estão recebendo enfraquecimentos para iniciar a 1ª temporada, embora as mudanças pareçam um pouco inofensivas em comparação com as expectativas da comunidade. A habilidade final de Jeff também está sendo ajustada. E melhorias estão chegando para Capitão América, Cloak and Dagger, Storm, Venom e Wolverine, entre outros.

Os desenvolvedores lançaram notas completas do patch detalhando as mudanças, e as estatísticas no site do Rivals serão atualizadas com novos números de saldo. O site Rivals também foi atualizado com estatísticas de taxa de escolha e vitória e receberá novas atualizações a cada meia temporada.

Redefinição classificada e aceleração do mouse

O vídeo de visão do desenvolvedor também revelou que as classificações dos jogadores cairão em sete divisões: uma classificação Platinum 1 iniciará a nova temporada em Silver 2, no exemplo deles. Por esses cálculos, quem estiver com ouro 2 ou menos retornará ao bronze 3 para iniciar a temporada.

Além disso, o jogo apresenta o Celestial Rank, que contará com os três níveis padrão e aparecerá após o Grandmaster Rank.

Os desenvolvedores também disseram que a 1ª temporada incluirá a tão solicitada opção de configuração de aceleração do mouse, o que significa que ninguém terá que recorrer à edição de arquivos do jogo se não quiser esse recurso.

