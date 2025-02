2025 é um ano cheio de chuveiros de meteoritos: o próximo nesta semana chega

2025 inclui um cronograma completo de chuveiros de meteoritos. Eles vêm todos os anos como um relógio e isso significa que o planejamento de estrelas fugazes viagens pode ser feito com meses de antecedência. Aqui está uma olhada no que está acontecendo quando e como você pode ver.

Dicas para olhar

Para ter as melhores chances de ver a maioria dos meteoros durante qualquer chuveiro, o primeiro conselho é fugir da cidade grande, como é logisticamente possível, e isso também se aplica aos subúrbios. A poluição luminosa é o inimigo da visualização do espaço e a maioria dos chuveiros de meteoritos é quase visível nos subúrbios, muito menos uma cidade grande. A partir daí, ele vai querer encontrar o radiante, também conhecido como o ponto do qual o chuveiro de meteoros parece se originar e, em seguida, manter os olhos apontados nessa direção. A luz da lua também pode ser um fator negativo, mas como os chuveiros de meteoritos ocorrem em dias específicos, depende se a luz da lua afetará ou não a visualização.

Um meteorito é visto por Rayando em Pinacles of Trona, perto de Death Valley, CA, durante os homens anuais de Meteoritos Persy em agosto de 2019. Bob Riha Jr./Getty Images

Padrões gama

Quando: 25 de fevereiro a 28 de março

Data máxima: 14 a 15 de março

Taxa máxima de meteoritos: 6 meteoros por hora

Radiante: Regra

Os padrões gama são uma chuva menor que aparece no final de fevereiro e na maioria das marcha. É cortesia do cometa c/1913 R1 (cromelin). Esta é uma das chuvas menos emocionantes do ano. Seu radiante é a constelação de Norma, localizada no hemisfério sul. No entanto, os Avids dos Skygazers podem ver alguns meteoros no horizonte em uma noite escura durante seu pico em meados de março e potencialmente um pouco mais em dias e semanas intermediários. A maioria das pessoas provavelmente verá qualquer coisa, mas ainda estão lá, jogando meteoros.

Lyrids

A Via Láctea e os meteoritos dos meteoritos anuais de Lyrids de abril são vistos no céu noturno em Burg Auf Fehmarn, na ilha do mar Báltico de Fehmarn, ao norte da Alemanha, em 2018. Daniel Reinhardt/Getty Images

Quando: 15 de abril a 30 de abril

Data máxima: 21 a 22 de abril

Taxa máxima de meteoritos: 18 meteoros por hora

Radiante: Lira

As coisas se recuperam novamente em abril com a Rain Lyrids Meteor. Seu radiante é Lyra, que deixará o céu oriental todas as noites durante sua carreira. Isso é um pouco maior que a maioria, que possui até 18 meteoros por hora. A Terra está passando pelo C/1861 G1 Thatcher Comet todo abril para levar este banho para seus cidadãos. Curiosamente, os meteoros lyrid tendem a não ter trilhas, mas podem produzir algumas bolas de fogo bastante brilhantes.

E aquários

Quando: 20 de abril a 21 de maio

Data máxima: 3 a 4 de maio

Taxa máxima de meteoritos: 50 meteoritos por hora

Radiante: Aquário

O 1P/Halley, famoso como o cometa de Halley, é responsável pelas aquarelas ETA e é o maior chuveiro de meteoros que ocorre durante a primavera com até 50 meteoros por hora. O único inconveniente é que seu Aquário Radiante não se levanta do céu sudeste até as 4 da manhã na hora local, o que significa que ele terá que acordar muito cedo ou permanecer acordado tarde demais para pegá -lo. Do lado positivo, a lua terá estabelecido até então, o que significa que a lua não obstruirá a vista para esta chuva de meteoros.

Capricórnio Alpha

Quando: 12 de julho a 12 de agosto

Data máxima: 29 a 30 de julho

Taxa máxima de meteoritos: 5 meteoritos por hora

Radiante: Capricórnio

Alpha Capricornids é uma chuva menor que vem do cometa 169p/ordenado. Não é um banho forte, mas é notável por produzir algumas bolas de fogo bastante grandes. Também é igualmente visível nos hemisférios sul e norte. O radiante para isso é Capricornus, que passa pelo céu do sul e será visível a noite toda durante seu pico. Felizmente, a lua não estará muito cheia, por isso não obstruirá muito a vista.

Aquariids del Delta del Sur

Quando: 28 de julho a 12 de agosto

Data máxima: 29 a 30 de julho

Taxa máxima de meteoritos: 25 meteoritos por hora

Radiante: Aquário

Os aquários do Delta do Sul geralmente eclipsam o Alfa Capricórnio. Essa chuva de meteoros atinge seu ponto máximo inicial, apenas um ou dois dias após o início oficialmente e depois remove até meados de agosto. Seu pico inicial o coloca no mesmo dia que Alpha Capricornids, então se você vir uma estrela fugaz em 29 ou 30 de julho, ele poderia ter vindo de qualquer um. O radiante para isso é o Aquário, que fica ao lado de Capricornus, o que faz com que os dois chuveiros correspondam bem. Os pesquisadores não têm 100% de certeza de que cometa nos dá os aquários do Delta do Sul, embora a melhor suposição neste momento seja 96p/machholz.

Perseguir

As trilhas de estrela e um meteorito de chuva de meteoritos são vistos em Sutton Courtenay, uma pequena cidade em Oxfordshire, nesta imagem sem data. William McCourt/Getty Images

Quando: 17 de julho a 23 de agosto

Data máxima: Crescendo 12 seus 13

Taxa máxima de meteoritos: 100 meteoros por hora

Radiante: Perseu

Persoids é um dos principais eventos espaciais que ocorrem durante o verão. Ele vem do Comet 109p/Swift-Tuttle e é um dos chuveiros de meteoritos mais ocupados do ano. Além disso, é realizado durante o verão, que é o clima perfeito para o clima. O radiante é Perseu, que sai do céu do nordeste relativamente cedo à noite e fica acordado a noite toda. O único inconveniente é que a lua esteja quase cheia durante o pico Persoid em 2025, o que torna mais difícil ver meteoros menores.

Taurídeos do Sul

Quando: 23 de setembro a 4 de novembro

Data máxima: 10 a 11 de outubro

Taxa máxima de meteoritos: 5 meteoritos por hora

Radiante: Touro

Os taurídeos do sul são um dos chuveiros de meteoritos mais duráveis ​​do ano que dura mais de um mês. Não é uma chuva particularmente ativa, mas, como ocorre durante vários outros chuveiros de meteoritos, pode detectar um deles enquanto procura outro. O Cometa 2p/Encke alimenta isso e atinge seu ponto máximo em algumas semanas de Halloween. Isso é combinado com os touros do norte para fazer a chuva de meteoros taurid. No entanto, eles atingem seu ponto máximo em dias diferentes, por isso são frequentemente listados como chuveiros de meteoritos separados.

Órionídeos

Quando: 2 de outubro a 12 de novembro

Data máxima: 22 a 23 de outubro

Taxa máxima de meteoritos: 20 meteoritos por hora

Radiante: Órion

Oionids é uma chuva de meteoros razoavelmente ativa que ocorre principalmente durante outubro. Ele também tem a distinção de proveniente do famoso cometa de Halley, bem como do chuveiro de aquário ETA. Ao contrário dos aquários ETA, os Orionídeos deixam a constelação de Orion, que deixa o céu oriental em outubro. Além disso, a lua será praticamente nova, por isso terá um dos céus mais escuros de qualquer chuveiro de meteoros este ano.

Draconídeos

Quando: 6 de outubro a 10 de outubro

Data máxima: 8 de outubro

Taxa máxima de meteoritos: 10 meteoros por hora

Radiante: Draco

Draconids é uma chuva menor e a mais curta da lista, que dura os quatro dias. Ele vem do cometa 21/p giacobini-zimmer e tem um pico bastante decente para cerca de 10 meteoros por hora. O pico ocorre apenas dois dias após o início e, em seguida, o chuveiro de meteoros termina dois dias depois. O radiante para Draconids é Draco, que fica entre Big Dipper e Little Dipper, o que torna relativamente fácil encontrar no céu noturno.

Tauridos del Norte

Quando: 13 de outubro a 1 de dezembro

Data máxima: 8 a 9 de novembro

Taxa máxima de meteoritos: 5 meteoritos por hora

Radiante: Touro

North Taurids é a outra metade do chuveiro de meteoros de Taurids e dura ainda mais, passando de meados de outubro a dezembro. Afeta metade de sua carreira em 8 de novembro, que é algumas semanas depois do seu colega do sul. Caso contrário, os dois são praticamente idênticos. Ambos são alimentados pelo cometa 2p/bind e, na melhor das hipóteses, produzem cerca de cinco meteoros por hora. Por enquanto, os pesquisadores acreditam que este chuveiro vem de um segmento diferente da trilha do Encke Comet, por isso é frequentemente listado separadamente de seu primo do sul.

Leonids

Quando: 3 de novembro a 2 de dezembro

Data máxima: 16 de novembro a 17

Taxa máxima de meteoritos: 15 meteoros por hora

Radiante: Leão

Apenas alguns dias após o Picos del Norte de Taurids, o chuveiro de Leonids também atingirá seu ponto máximo. Criados pelo Cometa 55p/Tempel-Tuttle, os Leonids virão da constelação de Leo, que se eleva no céu oriental por volta das duas horas locais durante a maior parte de sua carreira. Este é o maior chuveiro de meteoros do que as touradas, mas um chuveiro menor que o Orionids. Desde os quatro cruzados durante a primeira semana de novembro, pode ser difícil saber o que o chuveiro meteorito vem uma estrela fugaz. Isso é especialmente verdadeiro, já que Touro, Leo e Orion estão todos no céu oriental nesta época do ano. O Leonid geralmente tem meteoros rápidos e brilhantes que deixam um caminho, o que pode ser a única maneira de diferenciar um meteoro Leonid dos outros três chuveiros.

Geminids

Quando: 4 de dezembro a 20 de dezembro

Data máxima: 14 a 15 de dezembro

Taxa máxima de meteoritos: 120 meteoros por hora

Radiante: Gêmeos

Geminids é um dos maiores chuveiros de meteoritos do ano e atinge seu ponto máximo inferior a duas semanas de Natal. É gerado pelo 3200 Phaethon Comet e pode aparecer até 120 meteoros por hora nas condições certas. Geminids é mais conhecido por seu movimento mais brilhante e lento, tornando -os mais fáceis de ver em áreas mais brilhantes, como cidades ou subúrbios. Ocorre durante a estação fria, mas pode fazer um ótimo show se visto de fora da grande cidade.

Usids

Quando: 17 de dezembro a 26 de dezembro

Data máxima: 22 a 23 de dezembro

Taxa máxima de meteoritos: 10 meteoros por hora

Radiante: A pequena carranca

Ursids começa logo após o pico da gemina e continua até o dia seguinte ao Natal. Como Geminids termina antes do Natal, é estatisticamente provável que, se você já viu um filme de Natal que tem uma estrela fugaz, é provável que venha de Ursids. O chuveiro atinge seu ponto máximo na noite de 22 de dezembro da pequena Mording, que é facilmente visível no céu noturno durante a maior parte da noite. Como os draconídeos, ele desaparece quase tão rápido quanto parece, com duração de apenas nove dias no total.

Quad

Quando:: 12 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026

Data máxima: 3 a 4 de janeiro de 2026

Taxa máxima de meteoritos: 120 meteoros por hora

Radiante: A grande EEC

O ano termina da mesma maneira que começa com o chuveiro de meteoros Quandrantids. Começa no início de dezembro e é embrulhado até o ano novo. Portanto, embora tenha a distinção de ser a única chuva de meteoros que ocorre duas vezes por ano, o pico é sempre nos primeiros dias de janeiro. Caso contrário, é o mesmo chuveiro de meteoros que os quadrantes listados acima. Então, usaremos este espaço para oferecer um evento divertido. A maioria dos chuveiros de meteoritos é alimentada por cometas, pedaços de gelo que flutuam pelo universo que deixam caminhos longos que, à medida que a terra se move através deles, cria meteoros. No entanto, o quadrante se alimenta de 2003 EH, que é um asteróide e não uma pipa. Os pesquisadores acreditam que 2003 EH é potencialmente uma pipa que se extinguiu e se tornou um asteróide.