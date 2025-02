2025 O ano da criptografia?

O sempre divisivo mercado de criptomoedas retornou às manchetes nacionais no final do ano passado, desde o preço do Bitcoin, a criptomoeda mais conhecida, subiu para US $ 100.000 pela primeira vez.

Enquanto o preço do bitcoin obteve muita imprensa nos últimos meses, o mercado de criptografia entrou em colapso em grande parte alguns anos antes, o que levou alguns a considerar Uma bolhaSemelhante à ascensão do Puntocom na mudança do século.

Hoje, 17% dos adultos nos Estados Unidos têm criptomoeda, de acordo com Um estudo recente do Pew Research Center. Este estudo também descobriu que 63% dos americanos dizem que têm baixa ou sem confiança na confiança nos métodos atuais para o investimento em criptomoeda.

Em particular, as gerações mais jovens podem ver o mercado de maneira diferente. Mais da metade da geração dos EUA Zers relata que tem investimentos, com criptomoeda como sua melhor opção, de acordo com 2023 FINRA Research. A geração Z teve a maior tolerância ao risco, e o estudo constatou que a maioria dos investidores de geração z tinha uma tolerância ao risco maior que a média.

Com uma nova administração na Casa Branca e criptomoedas como o Bitcoin ainda cambaleando no máximo de todos os tempos, recorremos a especialistas para obter uma verificação de temperatura do que se segue para a criptografia. Isso é o que aprendemos.

A posição do governo sobre a criptografia mudará este ano?

Historicamente, o governo federal, especialmente a SEC, tem sido desconfiado da indústria de criptomoedas. Sob Gary Gensler, ex -presidente da SEC, a SEC apresentou demandas de alto perfil contra empresas criptográficas, como Coinbase e Kraken.

Os últimos anos também viram inúmeros fragmentos de criptomoeda julgamento do seu fundador, Sam Bankman Fried. Com uma nova administração no poder, é provável uma mudança na posição do governo federal. Reuters informa Essa liderança da SEC está pronta para revisar as políticas de criptomoeda.

A mudança pode ser estendida a outras agências, como a Comissão Básica de Comércio de Produtos (CFTC), que regula os mercados de derivativos financeiros (ou seja, contratos de futuros e opções). Caroline Pham, que defendeu as regras criptográficas mais leves, foi Recentemente nomeado Presidente da CFTC em açãoE David Sacks já foi usado como “ai do czar da Casa Branca e da Cripto”.

“Essas (autoridades federais de entrada) são muito mais Cryptoforros do que as atuais agências reguladoras”, disse à Cesare Falssi, FinTech Research Lab e Blockchain, diretor da iniciativa Blockchain da McCombs Business School, à CNET. “Então, definitivamente, devemos esperar uma abordagem diferente da criptografia”.

O mercado criptográfico poderia ver novas leis em livros?

A estrutura federal para leis de criptomoeda tem sido nublada, com muitas regras diferente De estado para estado. Esta tem sido uma crítica que as empresas de criptomoeda citar em resposta para demandas.

Christian Catalini, fundador do MIT Cryptonomy Laboratory and Research Scientist da MIT Sloan School, diz que a indústria de criptogramas precisa de novas regras para proteger as pessoas de maus atores.

“Muitas das empresas e novas empresas mais sérias neste espaço pedem regulamentação há um tempo”, disse Catalini. “Devido à falta de regras claras, os maus atores conseguiram combinar com os bons, o que levou a situações muito ruins, como o colapso do FTX”.

Em 2022, o FTX declarou falência. Quase ao mesmo tempo, muitos clientes descobriram que não podiam retirar fundos da troca de criptografia. Logo ficou claro que faltavam bilhões de dólares. Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, está atualmente Cumprindo uma frase de 25 anos Por fraude.

A falta de regulamentação é uma das razões pelas quais a criptografia continua sendo um veículo de investimento imprevisível. A Catalini espera com a nova legislação, a área cinzenta regulatória ficará mais clara, para que a criptografia possa “converter a página de exagero e especulação e ser mais útil”.

Você deve investir no mercado de criptografia em 2025?

Enquanto a maioria dos americanos vê criptomoeda Como um ativo especulativo Com o potencial de aumentar seu dinheiro, as mudanças de preço selvagem fazem de investir em criptomoedas arriscadas no melhor caso. A indústria também é complexa, que forneceu terreno fértil para golpistas. Deve ser mais diligente se você decidir investir em criptografia.

“A criptomoeda tende a ser mais volátil do que outros investimentos e pode ser influenciada por eventos externos imprevisíveis que afetam a confiança no ecossistema criptográfico”, disse Alex Michalka, vice -presidente de pesquisa de investimento em Wealthfront à CNET.

Michalka citou o recente aumento nos preços da criptografia após a vitória eleitoral do presidente Trump como um exemplo fundamental dessa volatilidade. As expectativas de que o novo governo adotasse uma abordagem mais amigável à criptografia foram suficientes para enviar preços desencadeados, disse ele.

Investir diretamente em criptomoedas pode causar grandes vitórias ou perdas, mas os especialistas dizem que está especulando quando investe nessas moedas digitais. Não há garantias.

Esse conselho permanece verdadeiro, mesmo se você estiver investindo em um histórico citado no mercado de ações, baseado no preço do Bitcoin ou em outros ativos digitais. Os ETFs de criptografia se tornaram populares entre os investidores no ano passado. Ishares Bitcoin Trust of Blackrock esmagou os registros anteriores do ETF quando estreou em 2024.

Embora esses tipos de investimentos sejam mais acessíveis aos investidores interessados, você pode comprá -los por meio de contas convencionais de corretagem, elas não tornam o investimento em criptomoedas mais seguras. Eles ainda estão sujeitos às mesmas mudanças selvagens que existem diretamente na criptografia.

Para reduzir o risco de perdas, Michacka aconselha você a nunca investir mais de 10% do seu portfólio de criptografia. Mas, dependendo de quanto você está investindo, você pode reduzir ainda mais sua porcentagem de risco.

“Eu sempre diria que ele não investe nada mais do que você pode perder completamente se você se aproximar da criptografia”, disse Catalini.

O mercado vai para um acidente criptográfico em 2025?

Analistas, especialistas e YouTubers adoram prever o futuro. Os influenciadores de criptografia podem ganhar dinheiro dizendo às pessoas que têm uma faixa interna sobre quais moedas ou token aumentarão abaixo.

“Você leu muitas previsões sobre o que criptografia e bitcoin farão no futuro em termos de preços”, disse Facassi. “A realidade é que, da mesma maneira que ninguém pode prever os rendimentos das ações, ninguém pode prever os preços da criptografia”.

É importante ter cuidado com quem afirma que pode prever o que acontecerá com o mercado ou com uma criptomoeda específica. “Isso resulta”, disse Falssi, “que ninguém realmente tem uma bola de vidro”.