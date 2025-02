2025 Serviço de entrega de refeições mais barato

Custo

Depois de escolher entre kits de alimentos ou entrega de alimentos, você deseja encontrar um serviço dentro do seu orçamento. Existem kits de comida com receitas tão baratas quanto US $ 6 para servir com menus e receitas básicas sem luxos. Os serviços mais caros incluem receitas com ingredientes mais exóticos, cortes de carne e produtos orgânicos de alto nível, mas podem custar até US $ 15 ou US $ 20 por porção.

Kit de comida ou entrega de refeições preparada

A primeira decisão importante que você tomará é se deseja kits de comida, que exigem alguma preparação e cozinha, ou um serviço de refeição preparado que envia refeições completamente cozidas prontas para aquecer e comer. Os kits de alimentos exigirão mais tempo e energia, mas também custarão um pouco menos para a parte. As refeições preparadas quase não requerem tempo e energia, além do que é necessário para realmente comer comida, mas geralmente custa mais alguns dólares para a porção.

A Blue Apon é econômica e inclui opções de bife e frutos do mar. David Watsky/Cnet

Saúde

Embora a maioria dos serviços de entrega de refeições tenha opções saudáveis, alguns são muito mais saudáveis ​​que outros. Se você estiver interessado em comer alimentos com baixa caloria, carboidratos baixos, com base em plantas ou peixes, certos kits de entrega de alimentos e serviços de entrega são melhores que outros. Esta lista de serviços de entrega de alimentos mais saudáveis ​​para 2025 é um bom lugar para encontrar as opções mais nutritivas.

As refeições de cartas são tão saudáveis ​​quanto são e parecem frescas. É isso que pensei no serviço de refeições preparadas. David Watsky/Cnet

Número de refeições por semana

Com quase todos os serviços, mais refeições ou porções estão em sua ordem de entrega, mais barato se torna para comida. Idealmente, você deseja determinar exatamente quanta comida faz sentido para sua casa. Se você não consegue imaginar cozinhar mais de duas vezes por semana, não solicite mais de dois kits de comida, porque eles normalmente durarão mais de uma semana na geladeira.

A maioria das refeições preparadas chega congelada ou pode ser congelada após o Unboxing. Isso significa que é um problema menos se você pedir muitas refeições na sua primeira rodada. A maioria dos serviços permite que você altere a quantidade de refeições ou partes em seu plano, mesmo depois de começar.