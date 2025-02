45 melhores presentes de Natal abaixo de $ 100

Eles dizem que os cães são o melhor amigo de um homem, mas esses travesseiros de estimação personalizados também. Seja incentivando seu escritório ou casa, se alguém não estiver enrolado com o animal de estimação, poderá fazer o melhor possível: abraçar sua semelhança na forma de um travesseiro. Você pode escolher entre oito fundos coloridos diferentes, de cinza a hortelã e lavanda, e tudo o que você precisa fazer é fazer upload de uma foto do animal de estimação para o vendedor Etsy Drawyourttrait. Dei este travesseiro a uma família para a qual fiquei Chihuahua, e eles adoraram tanto que agora tenho um para cada dono de um animal de estimação que conheço. Os preços variam, mas uma capa de travesseiro de 14×14 -polegada começa em US $ 38, e uma combinação de travesseiros e os casos começam em US $ 51. Para qualquer amante de animais de estimação, você não pode superar isso como um presente perfeito por menos de US $ 100.