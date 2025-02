5 alimentos que podem diminuir seu risco de câncer

Não é segredo que uma dieta equilibrada é uma parte importante de um estilo de vida saudável. Mas o seu risco de câncer pode diminuir ou ajudá -lo a evitá -lo? Embora os alimentos não sejam milagrosos e nenhum alimento possa garantir que não obtenha câncer, há evidências de que certos alimentos podem reduzir o risco de desenvolver câncer.

Perguntamos aos médicos e especialistas que alimentos demonstraram potencialmente diminuir o risco de câncer.

1. BAIAS

As bagas são ricas em antioxidantes e flavonóides, como as antocianinas, que são anti -inflamatórias e podem reduzir o estresse oxidativo. “Esses dois fatores são os principais fatores de câncer, e as bagas têm um grande impacto quando se trata de reduzir esses riscos”, nutricionista da oncologia certificada pelo conselho e sobrevivente de câncer Alison Tierney diz.

PARA Estudo de 2005 No European Journal of Cancer, ele descobriu que frutas brilhantes com altos níveis de antocianina podem ser quimiopreventivas e potencialmente podem reduzir o risco de desenvolver câncer. Ele Fitoquímicos em bagas Altere o microbioma intestinal para atacar células imunes para suprimir o crescimento do tumor que pode se tornar câncer.

In vivo, foi demonstrado que os polifenóis em framboesas e morangos inibem o crescimento de células cancerígenas de cólon e próstata em um Revisão de 2011. Os morangos ricos em antioxidantes também podem inibir o crescimento de células cancerígenas no fígado, independentemente do tipo de cultivar e do nível antioxidante, em um Estudo de tubo de teste de 2003.

Verificou -se que framboesas negras diminuem o crescimento da cor do câncer colorretal em 2011 e 2012 Estudos de Pesquisa sobre Câncer. Um Estudo de ratos 2012 Encontrados, tanto os mirtilos quanto as framboesas pretas também podem inibir tumores de câncer de mama acionados por estrogênio. Efeitos quimiopreventivos em antigos de framboesa pretos também podem impedir que os tumores esofagianos se desenvolvam, de acordo com um Estudo de Pesquisa em Prevenção do Câncer 2009 Em ratos.

Ele American Cancer Research Institute Recomende uma dieta cheia de uma variedade de frutas, vegetais, grãos e alimentos à base de plantas, incluindo mirtilos, mirtilos, framboesas e morangos, para ajudar a reduzir o risco de câncer, como visto em estudos de laboratório.

2. Soja

Imagens Wang Yukun/Getty

“A soja geralmente tem uma má reputação, mas a pesquisa sugere que é um poder combater o câncer”, diz Tierney. Anteriormente, acreditava -se que os estrogênios da planta de soja (isoflavonas) interromperam hormônios, aumentando o risco de câncer de mama em mulheres. Mas alimentos de soja como tofu, tempeh, edamame e leite de soja não contêm isoflavonas suficientes para aumentar as possibilidades de câncer de mama, de acordo com o Clínica de maionese. Dito isto, tomar suplementos concentrados de isoflavona pode aumentar seu risco se você tiver um histórico pessoal ou familiar de problemas da tireóide ou câncer de mama.

Ele American Cancer Society Ele sugere que os estudos de ratos nos quais os ratos foram expostos a altas doses de isoflavonas de soja podem estar relacionados ao câncer de mama. No entanto, os ratos não processam a soja da mesma maneira que as pessoas. Estudos em humanos, por outro lado, revelaram que os efeitos de estrogênio da soja não têm efeito ou reduzem o risco de câncer de mama. PARA 2021 Revisão técnica de 417 relatórios Ele concluiu que os alimentos de soja e isoflavonas não deveriam ser classificados como disruptores endócrinos.

Em Estudo 2024Os participantes que comem 54 gramas de produtos de soja diariamente tiveram uma redução de 11% no risco de câncer, enquanto bebia 23 gramas de soja diariamente mostraram um risco de 28% de câncer menor. PARA 2021 Meta -análise De 300.000 mulheres chinesas que se matricularam em um estudo de 2004 a 2008 e seguiram em 2016, constatou que uma ingestão de soja de 10 mg/dia reduziu o risco de câncer de mama em 3%.

3. Tomates

Licopeno é um poderoso antioxidante que está abundantemente em tomates que podem reduzir o risco de desenvolver câncer de pulmão, mama e estômago, de acordo com MD Anderson Cancer Center. PARA Revisão sistemática 2022 Dos 72 estudos animais e humanos, eles descobriram que o licopeno regula os processos de estresse inflamatório e oxidativo, influencia a morte celular e suprime a divisão celular, o crescimento e a formação do tumor.

Em Estudo longitudinal de 23 anos de homens publicados em 2016Os pesquisadores descobriram que os homens que consumiram duas ou mais partes do molho de tomate semanalmente tinham um risco 30% menor de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que comiam um em serviço ou menos por mês. Esses resultados são semelhantes a um Revisão do Estudo Epidemiológico 2022 sugerindo que aumentar a ingestão de produtos de tomate pode reduzir o risco de câncer de próstata.

A capacidade do licopeno de suprimir a progressão do tumor e aumentar o sistema imunológico, ao mesmo tempo em que reduz a inflamação, também se mostrou promissor reduzindo o risco de câncer de pulmão. Apesar de serem carotenóides, o beta -caroteno e o licopeno diferem quimicamente, com o beta -caroteno aumentando potencialmente o risco de câncer de pulmão. Embora os tomates tenham um alto nível de licopeno, ele também é encontrado em outros alimentos vermelhos, amarelos e laranjas, como melancia, pimentão, toranja, mamão e goiaba.

4. Chá verde

Yasin Oztuk/Getty Images

A inclusão de chá verde em sua dieta também pode reduzir o risco de câncer. “O chá verde contém bioxertos chamados catequinas, especificamente EGCG (epigallocina-3-galato), que o câncer de fome ao cortar seu suprimento de sangue”. Dr. William LiCientista e autor de Eat para derrotar doenças, diz ele. “Essa atividade, conhecida como antiangiogênese, tem sido amplamente investigada”.

A angiogênese é um processo de formação de vasos sanguíneos normais e necessários durante os estágios de crescimento pré e pós -natal que ajudam o oxigênio a alcançar seus órgãos e tecidos. Mas se suas células funcionam e criarem tumores, a angiogênese pode alimentar tumores, criar câncer e ajudá -lo a se espalhar por todo o corpo.

O EGCG tem poderosos efeitos anti -inflamatórios e antioxidantes, que “traz Resultados promissores Na prevenção de câncer de mama, pulmão, próstata, estômago e pancreático. PARA Estudo de nutrientes de 2012 Verificou -se que o EGCG é o polifenol quimiopreventivo mais eficaz no chá verde. Sobre um Estudo de 30 anosO EGCG foi demonstrado em atrasos no chá verde o início do câncer e reduz suas possibilidades para obter um diagnóstico de câncer.

De acordo com AcristaçãoFoi demonstrado que os estudos foram demonstrados que o chá verde reduz o risco de câncer geralmente envolve uma grande quantidade de consumo de chá diariamente, três a seis xícaras. PARA Análise de 2018 Descobri que beber mais de 10 xícaras pode reduzir o risco dos seguintes cânceres: colorretal, fígado, pulmão e estômago.

5. Vegetais crucíferos

Vegetais crucíferos, como brócolis, bruxelas, couve -flor, choling, bok choy e repolho, contêm um poderoso antioxidante, Sulforafano, que possui propriedades anti -inflamatórias e luta contra o estresse oxidativo, um fator que pode causar câncer.

“Foi demonstrado que SulForafano não apenas interrompe o crescimento de células cancerígenas específicas, mas também incentiva a apoptose (morte celular programada)”. Dr. Courtney ScottDiretor médico do Grupo de Recuperação Transcendental em Los Angeles, diz ele. “Sua funcionalidade está na ativação de enzimas específicas que neutralizam as toxinas no corpo humano, reduzindo assim a probabilidade de deterioração do DNA que pode estimular o câncer. Os cânceres de mama, próstata e cólon foram observados especificamente”.

PARA Estudo de caso de caso 2000 Eles descobriram que os homens que comiam um grande número de vegetais crucíferos tinham um menor risco de câncer de próstata. Mulheres na pré -menopausa em um Estudo epidemiológico 2008 Descobriu -se que aqueles que consumiram vegetais crucíferos (brócolis em particular) tinham um risco marginalmente menor de câncer de mama.

Um mais recente Estudo 2022 Ele encontrou outro composto em vegetais crucíferos, o Indol-3-Carbinol (I3C), libera genes supressores de tumores para permitir que eles atacem células tumorais e as matem antes que possam crescer no câncer e se espalhar por todo o corpo. No entanto, o estudo foi realizado em camundongos de laboratório, e os humanos precisam comer uma quantidade equivalente de Mais de seis libras De brócolis por dia para obter os mesmos efeitos.

O resultado final

Comer uma dieta rica em frutas, vegetais, chá verde e outros alimentos cheios de vitaminas pode nutrir seu corpo, permitindo que você viva uma vida saudável e ativa. Você também pode desenvolver sua resposta imune para que seu corpo esteja pronto para combater as células cancerígenas antes que elas possam crescer e se tornar câncer diagnóstico.

Foi demonstrado que fazer alimentos como bagas, soja, tomate, vegetais crucíferos e bebidas como chá verde, uma parte regular da sua dieta, potencialmente fornece ao seu corpo os produtos químicos apropriados para reduzir o risco de câncer.