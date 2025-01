5 erros comuns de dieta que os especialistas estão cansados ​​de serem cometidos pelas pessoas

Se você está lutando para cumprir suas resoluções de Ano Novo, especialmente aquelas relacionadas à alimentação e dieta alimentar, você não está sozinho. PARA estudar 2020 relataram que menos da metade das pessoas que estabelecem metas relacionadas à evitação (eliminar açúcar, reduzir carboidratos, etc.) são bem-sucedidas. Não ajuda o fato de existirem tantos mitos sobre dieta circulando nas redes sociais, o que pode levar à desinformação, resultados indesejados e distúrbios alimentares.

Em vez de tentar uma tendência de dieta viral que quase certamente está fadada ao fracasso, por que não ouvir as pessoas que sabem o que estão fazendo? Para descobrir quais erros de dieta os especialistas em nutrição estão cansados ​​de ver, conversamos com eles para saber mais sobre o que você deve fazer.

1. Temendo carboidratos

nutricionista registrada Amy Davis diz que os carboidratos muitas vezes são feitos para serem inimigos. Ela aponta as dietas cetogênica e carnívora como apenas alguns dos planos que focam no corte de carboidratos. No entanto, Davis diz que temer carboidratos é um erro, explicando: “Precisamos de carboidratos! Eles são a principal fonte de combustível do nosso corpo e inerentemente não fazem você ganhar peso como muitos acreditam”.

Em vez de eliminar carboidratos como plano de dieta, Davis diz que as pessoas podem “optar por carboidratos integrais ricos em fibras”.

Francesca Alfanonutricionista-nutricionista certificada, concorda. Ela acrescenta: “Carboidratos complexos como batata-doce, quinua e grãos integrais fornecem a energia e os nutrientes de que o corpo necessita, especialmente fibras e vitaminas B. Elas são essenciais quando se concentra na saúde, especialmente para as mulheres”.

Se você precisar de mais motivos para parar de temer carboidratos, considere quais são os Clínica Mayo tem a dizer. A gigante da saúde observa que dietas baixas em carboidratos podem resultar em maior perda de peso no curto prazo, mas após cerca de 12 a 24 meses, os resultados podem não ser mantidos. O centro médico também observa que, embora os carboidratos refinados, como o açúcar de mesa, possam aumentar o açúcar no sangue, é improvável que os carboidratos mais complexos encontrados em vegetais e feijões façam isso.

2. Elimine todos os doces

Andrei Popov/Getty Images

Você não precisa pular todos os doces para manter um estilo de vida saudável. Davis diz: “Está bem documentado que muito açúcar adicionado tem efeitos negativos para a saúde, mas a mentalidade de tudo ou nada muitas vezes sai pela culatra”. Não só as metas baseadas na evitação são mais difíceis de manter, mas passar pela abstinência do açúcar pode inicialmente levar a comportamentos de compulsão alimentar.

Ele Associação Americana do Coração Recomenda que os homens não consumam mais do que 36 gramas de açúcar por dia, enquanto as mulheres não consumam mais do que 25 gramas por dia. Para referência, uma fatia do famoso cheesecake Junior’s de Nova York é Estima-se que contenha 22 g de açúcar. por porção. Embora seja aconselhável evitar comer uma sobremesa rica em todos os jantares, você não precisa se sentir culpado por ceder ocasionalmente.

Davis também observa que você pode encontrar “adoçantes naturais e não refinados para satisfazer sua vontade de comer doces”. Ela recomenda tâmaras Medjool porque elas “oferecem um sabor doce de caramelo e nutrientes como fibras, magnésio e potássio”. Se estiver cozinhando em casa, você também pode tentar trocar o açúcar refinado tradicional por alternativas como o turbinado ou o açúcar muscovado.

3. Fique obcecado com o jejum intermitente

O jejum intermitente é um estilo de alimentação que envolve passar por períodos de alimentação e jejum. Ele Clínica Cleveland Ele diz que essa forma de alimentação pode trazer vários benefícios. Pode diminuir a inflamação, melhorar o açúcar no sangue e melhorar a qualidade do sono. Dito isto, há razões para ter cuidado antes de iniciar este tipo de regime.

A Cleveland Clinic afirma que alguns dos possíveis efeitos colaterais do jejum intermitente incluem irritabilidade, falta de energia e sensibilidade à temperatura.

Alfano alerta ainda: “O jejum intermitente está em toda parte atualmente, mas nem sempre é a melhor opção, principalmente para mulheres que estão tentando engravidar ou equilibrar seus hormônios”. Ela diz que pular refeições por longos períodos pode “aumentar os hormônios do estresse, como o cortisol, interromper a ovulação e interromper os ciclos menstruais”.

Se você estiver usando o jejum intermitente como ferramenta para perder peso, Alfano recomenda focar em refeições balanceadas e priorizar o sono e o controle do estresse. Não jejue por mais tempo do que o recomendado pelo seu médico. Se você começar a se sentir cansado ou estressado, esse tipo de dieta pode não ser para você. Nesse caso, Alfano recomenda “tentar fazer refeições regulares e balanceadas para manter o açúcar no sangue estável e ajudar os hormônios a se manterem sob controle”.

4. Depender de shakes e suplementos de proteína

Djavan Rodríguez/Getty Images

Muitos shakes de proteína são anunciados como substitutos de refeição. Embora um shake de recuperação possa ajudá-lo a obter o necessário aumento de energia após o treino, eles não são tão úteis quando se trata de obter vitaminas e minerais.

Alfano observa: “Os shakes de proteína podem ser úteis em caso de emergência, mas usá-los em excesso pode significar que você está perdendo alimentos reais e ricos em nutrientes”. A menos que você leia todos os rótulos com atenção, provavelmente há ingredientes escondidos em seus shakes de proteína que você não conhece. De acordo com Alfano, “muitos smoothies comprados em lojas estão cheios de adoçantes e enchimentos artificiais que podem perturbar o intestino ou perturbar os hormônios”.

Também é importante notar que o FDA não analisa ou testa o conteúdo dos suplementos antes de serem colocados no mercado. Como resultado, determinar a verdadeira eficácia de tudo, desde comprimidos suplementares de vitaminas até proteínas em pó e shakes, pode ser um desafio.

Uma abordagem melhor? Alfano diz que recomenda que as pessoas “se concentrem em fontes de proteína de alimentos integrais, como ovos, lentilhas, nozes, sementes e carne ou peixe de alta qualidade, para obter o que seu corpo realmente precisa. absorção de nutrientes.”

5. Siga um plano alimentar super rígido

De acordo com Davis, qualquer regime alimentar inflexível provavelmente não produzirá resultados a longo prazo. Ela explica: “Embora uma dieta radical possa fornecer resultados a curto prazo, geralmente não é sustentável a longo prazo e leva à recuperação do peso e a um impacto negativo na sua relação com a comida”.

Se o seu plano alimentar for muito rígido, pode até ser classificado como desordenado. Associação Nacional de Distúrbios Alimentares (NEDA) descreve transtornos alimentares como um “espectro de comportamentos alimentares problemáticos e atitudes distorcidas em relação à comida, peso, forma e aparência”. NEDA diz que os comportamentos que indicam transtornos alimentares podem incluir fazer dieta, pular refeições, jejuar, restringir a ingestão de alimentos ou eliminar alimentos ou grupos de alimentos específicos.

Em vez de aderir a uma ideia estrita sobre o que você pode ou não comer, Davis aconselha: “Concentre-se na criação de hábitos saudáveis ​​e sustentáveis, como comer 4 a 5 porções de frutas e vegetais por dia, praticar exercícios regularmente, desfrutar e obter proteína suficiente. diário. refeições.”

O resultado final

Repetidamente, os especialistas com quem conversamos disseram que a melhor maneira de comer melhor é focar em hábitos simples, como comer mais alimentos integrais. Desconfie de produtos vendidos sem receita que prometem resultados milagrosos. E não se preocupe tanto com o que é considerado um alimento “bom” ou “ruim” a ponto de perder de vista a manutenção de uma alimentação balanceada. É improvável que qualquer dieta do tipo tudo ou nada seja sustentável ou ajude você a alcançar resultados a longo prazo. Em caso de dúvida, sempre consulte seu médico sobre as mudanças corretas em sua dieta.