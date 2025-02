5 mini treinamento para ‘lanche’ para um coração mais saudável

Com fome? Experimente um lanche de exercícios ou uma explosão de movimento rápido e de alta intensidade que duram um minuto ou menos, realizados esporadicamente ao longo do dia. Eles são uma excelente opção para aqueles que lutam para encontrar tempo para o treinamento tradicional ou preferem evitar sessões de exercícios longos. A melhor parte? Essas breves explosões de atividade podem fornecer muitos deles Benefícios cardiovasculares e físicos Como uma longa duração, ele permanece ativo sem interromper seu dia.

Os lanches do exercício também podem ter alguns benefícios para a saúde da saúde. A investigação mostrou que 1 ou 2 minutos de exercício vigoroso em intervalos Ao longo do dia, você pode melhorar a saúde do seu coração aumentando sua aptidão cardiovascular. Os lanches do exercício replicam os benefícios do treinamento em intervalos de alta intensidade (também conhecido como treinamento HIIT), mas seus tempos de descanso são mais longos. Em outras palavras, em vez de se exercitar por 20 ou 30 minutos, você pode fazer esses movimentos ao longo do dia, pois se encaixa em sua programação. Por exemplo, se você fizer pausas de 15 minutos no trabalho, poderá apertar algum movimento durante esse período.

Um estudo do Reino Unido descobriu que aqueles que participaram da vigorosa atividade física da vida intermitente (três episódios de 1 a 2 minutos de exercício vigoroso diariamente) reduziram o risco de morte por câncer ou outras causas em 38% a 40%. Ele também descobriu que os participantes reduziram o risco de Doença cardiovascular em 48% a 49%. Outro estudo examinado adultos mais velhos saudáveis ​​e observaram como o exercício de lanches Ele melhorou o poder e o tamanho do músculo das pernas durante o programa de 28 dias. Em outras palavras, você ainda pode obter todos os benefícios do refresco do exercício, independentemente da sua idade ou nível de condição física.

Se você não tiver tempo para seguir uma rotina de treinamento de uma hora, tente fazer lanches para colher os benefícios à saúde do coração. Em seguida, há idéias para começar, elas são muito fáceis de fazer em qualquer lugar ao longo do dia.

Leia mais: Quão saudável é o seu coração? Descubra em casa sem nenhum equipamento

1. Suba as escadas



Imagens Svitlana Hulko/Getty

Se você mora em um prédio de apartamentos, tenha escadas em casa ou se fizerem parte da sua viagem, aproveite -o para aumentar sua frequência cardíaca. Aponte para a escalada vigorosa ao longo do dia em que tenho tempo. Um estudo mostrou uma melhora em pacientes com doença arterial coronariana quando fizeram três rodadas de escalada seis vôos de 12 escadas, com períodos de recuperação de caminhada. O estudo comparou como escalada e exercício tradicional de intensidade moderada A aptidão cardiorrespiratória dos participantes afetados.

Os pesquisadores descobriram que os alpinistas tinham uma porcentagem maior de freqüência cardíaca em um período de exercício mais curto durante as primeiras quatro semanas de testes supervisionados. Tanto a escalada quanto os grupos tradicionais de exercícios de intensidade moderada continuaram sua rotina de exercícios por oito semanas adicionais sem supervisão e conseguiram manter sua porcentagem de freqüência cardíaca. A diferença era que os alpinistas continuaram se exercitando por menos tempo.

Se subir a escada é o maior exercício que você pode fazer durante o dia, você também pode fazer esse exercício intencionalmente.

2. Saia andando



Imagens de Johner/Getty imagens

Ir a andar enérgico pode manter seu coração saudável. A base do coração Recomenda a mira pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. Para obter os mesmos benefícios, quebre seu objetivo de caminhar em 10 minutos ao mesmo tempo, três vezes ao dia. Apenas verifique se é um esforço moderado a vigoroso para obter sua frequência cardíaca.

3. Exercícios de peso corporal



Imagens Kanawa_studio/Getty

Se você trabalha em um escritório ou em casa, é provável que gaste muito tempo. Dedicando um tempo para se mover, mesmo que seja realizar um rápido treinamento com pesos corporais, você pode fazer maravilhas para a saúde do seu coração. Ao fazer pausas na área de trabalho, configure um cronômetro de intervalos e brinque com agachamentos de peso corporal, estocada, flexões, pular gatos, rastreamento de ursos, tábuas e muito mais.

4. Jump corda



Imagens lzf/getty

Às vezes, entrar em contato com sua criança interior é uma maneira útil de se motivar a se exercitar. Saltar a corda é uma maneira divertida de aumentar sua frequência cardíaca, melhorando sua saúde cardiovascular em curtos períodos de tempo. Uma ideia sugerida por Nike Master Trainer Joe Holder Está coletando uma corda de salto e pulando por cinco rodadas de 1 minuto cada, brincando com a intensidade ou variedade de saltos. Quanto mais você melhora sua aptidão cardiovascular, mais poderá aumentar seu tempo de treinamento para se manter desafiado.

5. Faça algumas tarefas

Bambu Productions/Getty Images

Você acredita ou não, pode fazer um bom treinamento fazendo algumas tarefas em sua casa. Seja para jardinagem, aspirador de pó, limpeza ou organização de suas gavetas e armários, você pode obter os benefícios de um treinamento enquanto mantém sua vida em ordem. Isso mostra que você não precisa de uma academia para se exercitar, especialmente quando muitas atividades diárias dizem como exercício e você pode não perceber.