5ª temporada de ‘Harley Quinn’: como assistir a série de qualquer lugar

Embora a recente visão de Lady Gaga sobre o personagem do filme live-action Joker: Folie à Deux possa ter dividido opiniões, o show da Harley Quinn ainda está forte, com uma quinta temporada da série animada censurada a caminho de alcançar o Serviço de streaming máximo.

Dublado por Kaley Cuoco, o anti-herói titular mais uma vez se alinha ao lado do colega anti-herói Poison Ivy (Lake Bell) e uma variedade de vilões e heróis do Universo DC.

Desta vez há um novo local para as aventuras de Harley, com o protagonista empunhando um taco de beisebol trocando a familiar paisagem urbana gótica de Gotham por Metrópolis, casa do Superman, levando a encontros com Lex Luthor, sua irmã Lena e um fã da DC. Brainiac favorito.

Aqui estão mais informações sobre quando exatamente você pode assistir a continuação da história e por que você pode querer emparelhar o programa com uma VPN.

Leia mais: Não abandone esses serviços de streaming ainda em janeiro de 2025

Como assistir a 5ª temporada de Harley Quinn

A 5ª temporada de Harley Quinn é exclusiva do serviço de streaming Max nos EUA, e seu primeiro episódio estreará em Quinta-feira, 16 de janeiro. Novos episódios serão lançados todas as quintas-feiras até o final da temporada em 20 de março.

As temporadas 1 a 4 de Harley Quinn, além de um especial do Dia dos Namorados, agora estão disponíveis para assistir sob demanda no streamer.

James Martin/CNET Se você estiver interessado em assistir Harley Quinn S5, agora é um bom momento para assinar o Max. As assinaturas custam US$ 10 por mês (com anúncios) ou US$ 17 por mês (sem anúncios). Quer ver em 4K? O plano Ultimate oferece esse recurso e custa US$ 21 por mês. Há também o mega pacote Hulu, Disney Plus e Max: a versão baseada em anúncios custa US$ 17 por mês, enquanto a versão sem anúncios custa US$ 30 por mês.

Como assistir a 5ª temporada de Harley Quinn com uma VPN

Talvez você esteja viajando para o exterior e queira transmitir Max enquanto estiver fora de casa. Com uma VPN, você pode alterar virtualmente sua localização em seu telefone, tablet ou laptop para acessar a série de qualquer lugar do mundo. Existem também outros bons motivos para usar uma VPN para streaming.

Uma VPN é a melhor maneira de criptografar seu tráfego para evitar que seu ISP reduza suas velocidades. Usar uma VPN também é uma ótima ideia se você estiver viajando e conectado a uma rede Wi-Fi e quiser adicionar uma camada extra de privacidade para seus dispositivos e logins. A transmissão de TV pode ser um pouco mais tranquila com uma VPN confiável e de qualidade que passou em nossos testes e padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir conteúdo legalmente, desde que VPNs sejam permitidas em seu país e você tenha uma assinatura válida do serviço de streaming que está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas desaconselhamos a transmissão ou download de conteúdo em sites de torrent ilegais. Recomendamos ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa lista de melhores, como Surfshark ou NordVPN.

James Martin/CNET Últimos testes Vazamentos de DNS detectados, perda de velocidade de 25% em testes de 2024Grade Mais de 3.000 servidores em 105 paísesJurisdição Ilhas Virgens Britânicas ExpressVPN é nossa principal escolha de VPN atual para pessoas que desejam uma VPN confiável e segura e funciona em uma variedade de dispositivos. Normalmente custa US$ 13 por mês, mas você pode economizar dinheiro com um plano anual. Observe que ExpressVPN oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias. 61% de desconto com plano de 2 anos (+4 meses grátis)

Siga as instruções de instalação do provedor de VPN e escolha os Estados Unidos, onde acontecerá a 5ª temporada de Harley Quinn. irá ao ar no Max. Antes de abrir o aplicativo de streaming, certifique-se de estar conectado à VPN usando a região selecionada. Se quiser transmitir Harley Quinn em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você esteja conectado. Vá para configurações e verifique suas conexões de rede para verificar se você está logado e conectado à sua conta VPN. Agora você está pronto para abrir o Max para streaming.

Se você estiver tendo problemas para fazer streaming, primeiro certifique-se de que sua VPN esteja funcionando no seu endereço IP criptografado. Verifique novamente se você seguiu as instruções de instalação corretamente e se escolheu a área geográfica correta para visualização. Se ainda estiver com problemas de conexão, pode ser necessário reiniciar o dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte-se primeiro à VPN. Observe que alguns serviços de streaming têm restrições de acesso VPN.