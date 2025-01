6 alimentos que você deve comprar no atacado, segundo especialista

Os preços dos alimentos continuam a ser um tema quente. De acordo com uma pesquisa recente da CNET, continua sendo a principal fonte de surpresa para os americanos, inclusive eu. Abordamos várias maneiras de economizar um pouco de dinheiro no orçamento de compras: aplicativos para economizar alimentos, como o Flashfood; a diferença de custo entre alimentos de marca e alimentos comprados em lojas; e se comprar no Trader Joe’s resulta em economias significativas em comparação com outras redes de supermercados. E, claro, há compras no atacado.

Depois de fazer algumas contas, descobri que uma pessoa média poderia economizar US$ 1.000 por ano comprando mantimentos a granel na Costco. No entanto, comprar a granel pode ser mais complicado devido a considerações de armazenamento e à diferença no prazo de validade entre os vários itens.

De acordo com Mary Ann Kelley, especialista em planejamento de refeições por trás Adicione sal e sirva“Os compradores podem fazer três perguntas a si mesmos: Minhas economias serão significativas em comparação com o preço mais baixo em todas as lojas? Usarei os itens antes que expirem ou percam a qualidade? Um bom preço não economiza dinheiro se o item não for usado. E por último, tenho espaço para guardar os itens que compro a granel?”

Aceitando que comprar a granel é geralmente uma jogada financeiramente inteligente, e dadas as considerações levantadas acima, perguntei a alguns especialistas em compras e preparação de refeições quais são os melhores alimentos para comprar a granel. Aqui estão eles:

1. Feijão enlatado ou seco

Os feijões são repletos de proteínas e são candidatos perfeitos para compra a granel. Chris Monroe/CNET

“Os feijões enlatados são um alimento básico na despensa e uma compra inteligente a granel, graças à sua longa vida útil e ao preço acessível na loja”, diz Kristen Markel, especialista em compras a granel por trás vagabundo do armazém. O feijão também é incrivelmente versátil no preparo de alimentos, pois cabe em quase todas as refeições, inclusive sobremesas. (Os brownies de feijão preto valem a pena.)

Além disso, eles têm um verdadeiro poder de permanência. “Se armazenado adequadamente em local fresco e escuro, o feijão enlatado pode durar até cinco anos”, diz Markel. Um pacote de oito grãos enlatados na Costco é vendido por cerca de US$ 7,99, elevando o custo por lata para menos de um dólar e o custo por porção para cerca de 30 centavos. Se você tiver tempo e meios para comprar feijão seco, a economia será ainda maior. Um saco de feijão preto de 4,5 quilos custa cerca de US$ 18, com um custo por porção inferior a 25 centavos.

2. Proteínas congeladas

Se o espaço do freezer permitir, o peixe será muito mais acessível se comprado a granel. Estoque de salmão Sitka

A carne e os frutos do mar no congelador costumam ser congelados imediatamente após a colheita, portanto, ainda podem ser de altíssima qualidade. Você também pode processar proteínas compradas frescas e congelá-las você mesmo e, de qualquer forma, certos tipos de carnes e frutos do mar podem permanecer no congelador por até um ano. (Esse guardião da comida O aplicativo do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA é um guia prático sobre por quanto tempo você pode armazenar vários alimentos.)

“Os compradores muitas vezes encontram carne fresca e congelada embalada a granel a um preço melhor, ou podem estocar grandes quantidades de pacotes regulares de carne quando estão à venda”, diz Kelley. É possível ter uma mentalidade de compra no atacado mesmo que você não tenha acesso a uma loja atacadista tradicional.

“A carne comprada a granel por um bom preço pode ser congelada como está, mas os compradores também podem economizar espaço (e tornar a preparação do jantar menos estressante) pré-cozinhando as carnes que mais tarde serão usadas na forma cozida em carnes. “podem cozinhar pacotes a granel de carne moída ou frango quando os levam para casa, e então podem usar a carne cozida para receitas como tacos, chili e canja de galinha.”

3. Manteiga

A manteiga é mais estável no armazenamento do que a maioria das pessoas pensa, o que a torna uma boa candidata para compra a granel. Foto de Annick Vanderschelden/Getty Images

Normalmente pensamos principalmente na despensa ou no freezer quando se trata de comprar a granel, mas “não vamos esquecer os laticínios, especialmente a manteiga”, diz Markel. “A manteiga congela lindamente e pode durar até um ano no congelador.”

A Manteiga Kirkland Signature da Costco é considerada uma de suas ofertas mais baratas entre os fãs, cerca de US $ 18 (na minha região) por 4 libras, o que não requer muito espaço no freezer. No supermercado mais próximo, a mesma quantidade de manteiga custa o dobro.

4. Massas

A massa embalada dura até dois anos. Angela Lang/CNET

A massa embalada pode exigir algum espaço de armazenamento, mas se você conseguir acumulá-la, ela terá longevidade para valer a pena. “A massa seca é outra vencedora nas compras a granel, com prazo de validade fechado de até dois anos”, afirma Markel. “Para um armazenamento ainda mais longo, considere selar a massa a vácuo para manter o frescor muito além do prazo de validade normal.” (Aqui estão os melhores seladores a vácuo que testamos.)

Oito libras de penne Barilla custam US $ 12,99 na Costco, resultando em uma economia de mais de um dólar por libra em comparação com a compra de caixas individuais no supermercado local. Famílias ítalo-americanas ou amantes de carboidratos, tomem nota.

5. Itens especiais

Nem todos os temperos são bons para comprar a granel, mas os grãos de pimenta inteiros mantêm o sabor por um tempo. Keiko Iwabuchi/Getty Images

Os itens com os preços mais elevados por onça podem ser os principais candidatos para compras a granel, caso a caso, dependendo da sua longevidade. “Pode valer a pena comprar a granel itens especiais que custam muito menos à venda, mas apenas se forem usados”, diz Kelley. “Um bom exemplo disso são os temperos caros e de uso frequente, como a pimenta-do-reino de qualidade”, afirma.

Outros itens especiais que podem ser caros, mas podem ser armazenados quando à venda, incluem açafrão, peixe enlatado e até caviar, que pode ser congelado sem ser aberto e guardado por até um ano.

6. Produtos de papel

Se você quiser aproveitar ao máximo seu investimento, compre toalhas de papel e outros produtos domésticos a granel. Desiree DeNunzio/CNET

Contanto que você compre a granel, aqui está um item extra não alimentar. “Os produtos de papel estão entre os itens mais baratos para comprar em embalagens a granel, especialmente papel higiênico e toalhas de papel”, diz Kelley. “Como os produtos de papel não precisam ser armazenados em áreas climatizadas, espaços de utilidades, sótãos e outros espaços inacabados são adequados para armazenamento, tornando mais fácil abrir espaço para eles.”

Se você depende de toalhas de papel, como eu, considere um pacote de 12 toalhas de papel Kirkland por US$ 22,99, em vez de rolos individuais que podem custar até US$ 3 ou mais.