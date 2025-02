6 Análise de sangue importante para saúde integral

Se você não tem seu sangue há anos, provavelmente é hora de conversar com seu médico principal para fazê -lo. Sua análise de sangue pode dizer muito sobre sua saúde, revelando a verdade, acima de tudo, desde sua função renal até seus níveis de colesterol. Com que frequência você deve analisar sua análise de sangue depende da sua idade, do tipo de análise de sangue e saúde pessoal.

De acordo com os centros de controle de doenças, a maioria dos adultos saudáveis ​​só precisa ter seus Colesterol testado a cada quatro a seis anos. Enquanto isso, a organização diz que as pessoas devem obter seus A1C comprovado aos 45 anos e então todos os anos ou dois, se forem pré -diabéticos ou se tiverem fatores de risco para pré -diabetes e diabetes tipo 2. Alguns testes, como a hepatite B, são apenas Recomendado uma vez pela vida Para adultos com mais de 18 anos, a menos que você tenha sintomas ou esteja grávida.

Com todos esses diferentes tipos de análise de sangue disponíveis, pode -se confundir saber qual deles deve obter e quando. Para simplificar as coisas, conversamos com dois médicos que explicaram qual análise de sangue, a pessoa comum deve considerar obter e por quê.

1. Contagem sanguínea completa

O teste completo de contagem de sangue fornece um instantâneo da produção e imunidade do sangue do seu corpo. O teste mede uma variedade de componentes sanguíneos, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

Dr. Soma MandalUm internista certificado pelo Conselho em Summit Health em New Providence, Nova Jersey, diz que a obtenção de um teste da CBC é recomendada “para pessoas de todas as idades como parte de um exame de saúde de rotina ou quando os sintomas sugerem um possível problema de saúde”.

Dr. María KnöbelDiretor médico da Medical Cert UK, concorda que este teste fundamental é apropriado para muitos pacientes. Ela diz que o teste é ideal para quem passa por uma verificação de saúde de rotina. Mesmo assim, ela aconselha que deseja obtê -lo se estiver “experimentando sintomas como fadiga persistente, hematomas inexplicáveis ​​ou infecções frequentes”.

Uma análise de sangue da CBC pode indicar muitas coisas, que incluem:

Anemia

Infecção

Alergias

Leucemia

Inflamação

Doença cardíaca

Deficiência de ferro

Certos tipos

Deficiência de vitamina

Distúrbios do sistema imunológico

Risco de coagulação e sangramento

Plaquetas baixas (pode afetar a coagulação do sangue)

Mandal explica que cada laboratório pode ter pequenas variações para o que consideram os resultados dos testes “normais”. Os intervalos tipicamente aceitos para adultos são:

Glóbulos vermelhos: 4,5-5,9 milhões de células por microlitro (homens), 4,1-5,1 milhões de células por microlitro (mulheres)

Glóbulos brancos: 4.500-11.000 células por microlitro

Hemoglobina: 13.8-17,2 gramas por decilitro (homens), 12,1-15.1 gramas por decilitro (mulheres)

Hematócrito: 40,7% -50,3% (homens), 36,1% -44,3% (mulheres)

Plaquetas: 150.000-450.000 plolitro plaquetas

2. Painel lipídico

Lipídios são gorduras e substâncias gordas no sangue. Um tipo de lipídio é o colesterol, que é usado como fonte de energia. O colesterol “ruim” (de baixa densidade ou lipoproteína LDL) pode danificar seu coração.

Pode ser necessário obter esse teste se tiver doenças cardiovasculares ou outros fatores de risco. Mandal afirma que este teste é essencial para qualquer pessoa “em risco de doenças cardiovasculares, incluindo aqueles com histórico familiar de doenças cardíacas, fumantes, pessoas com hipertensão ou sobrepeso”.

Knöbel explica que um painel lipídico mede o colesterol total e também o divide no HDL/LDL:

Triglicerídeos

LDL (colesterol ruim)

HDL (bom colesterol)

Ela diz: “Os altos níveis de LDL estão associados a um maior risco de doenças cardíacas, enquanto os altos níveis de HDL são geralmente protetores. Os triglicerídeos altos também podem indicar um risco de doença cardíaca e podem ser associados a outras condições como o diabetes”

Os parâmetros normais para um painel lipídico em adultos são:

Colesterol total: Menos de 200 mg/dl

Colesterol LDL: Menos de 100 mg/dl

Colesterol HDL: 40 mg/dl ou superior (homens), 50 mg/dL ou mais (mulheres)

Triglicerídeos: Menos de 150 mg/dl

Lourdes Balduque/Getty Images

3. Painel metabólico básico

O painel metabólico básico mede o que Knöbel chama de “aspectos críticos da química de seu corpo”. Isso inclui glicose, cálcio e eletrólitos, como sódio, potássio e bicarbonato. O teste também busca indicadores de função renal, como nitrogênio da uréia no sangue e creatinina.

Knöbel explica: “Os níveis de glicose fornecem informações sobre controle de açúcar no sangue. Os desequilíbrios eletrolíticos podem revelar problemas relacionados à desidratação, doença renal ou desequilíbrios metabólicos. Níveis anormais de cálcio podem indicar problemas de saúde ósseos ou a função paratireóide”. O BMP geralmente faz parte de um exame de rotina. Você também pode recomendar para pacientes com diabetes ou doença renal ou para aqueles que estão em risco dessas condições.

Os resultados do seu BMP podem indicar:

Diabetes

Desidratação

Hipertensão

Nefropatia

Deteriorar a saúde dos ossos

Para os adultos, Mandal diz que os intervalos normais para os resultados deste teste são:

Glicose: 70-99 mg/dl (jejum)

Cálcio: 8.5-10,2 mg/dl

Sódio: 135-145 MEQ/L.

Potássio: 3,5-5.0 mEq/l

Bicarbonato de sódio: 23-30 mEq/l

Cloreto: 96-106 MEQ/L.

Nitrogênio da uréia no sangue (pão): 7-20 mg/dl

Creatinina: 0,6-1,3 mg/dl

4. Hemoglobina A1C

O teste de hemoglobina A1C, também chamado HbA1c, é um exame de sangue que mede seu nível médio de açúcar no sangue nos últimos 2-3 meses. Mandel explica que é usado principalmente para diagnosticar e monitorar diabetes e pré-diabetes. Se você tem excesso de peso, tem sintomas de diabetes, tem um histórico familiar de diabetes ou tem mais de 45 anos, o médico diz que pode Eu também quero fazer este teste. Um teste de açúcar diário oferece uma visão de curto prazo do seu nível de açúcar no sangue. Por outro lado, esse teste é uma visão de longo prazo de quão bem seu corpo está lidando com a glicose.

A obtenção de um teste de HbA1c pode revelar algumas coisas sobre sua saúde:

Diabetes

Pré-diabetes

Controle de açúcar no sangue ruim (maior risco de complicações relacionadas a diabetes)

Os intervalos normais para os resultados dos testes são:

Normal: Menos de 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: 6,5% ou superior

5. Funções da tireóide

Se você sofrer fadiga, alterações de peso, batimentos cardíacos irregulares, perda de cabelo ou alterações de humor, convém obter um teste de função da tireóide. Normalmente prescrito Somente se você mostrar sintomas Como mencionado acima, este teste mede a quantidade de hormônio estimulante do sangue tireóide. Seus médicos podem usar os resultados para ver como sua tireóide está funcionando (uma pequena glândula que libera hormônios na frente da garganta). Mandal nos diz que esse teste é comumente incluído nos exames de saúde de rotina, especialmente em mulheres com mais de 60 anos.

Seu exame de sangue pode indicar:

Altos níveis de TSH/hipotireoidismo (um pouco de tireóide ativa)

Níveis baixos de TSH/hipertireoidismo (uma tireóide hiperativa)

Níveis anormais de T3 e T4 (outros distúrbios da tireóide)

Os médicos geralmente consideram os seguintes faixas normais para os resultados dos testes em adultos:

Níveis de TSH: 0,4-4,0 miU/l

Níveis T4 gratuitos: 0,8-1,8 ng/dl

Níveis T3 grátis: 2,3-4.2 pg/ml

6. 25-hidroxi vitamina D

Segundo o Monte Sinai, um sistema hospitalar em Nova York, alguns Pacientes mais velhos podem se beneficiar da obtenção de um teste de 25 hidroxi Para verificar seus níveis de vitamina D. As pessoas com mais de 65 anos têm osteoporose, obtenha exposição ao sol e/ou à doença de Crohn, doença celíaca ou colite ulcerosa pode se beneficiar do teste.

A maioria das pessoas obtém uma ampla vitamina D do sol. A produção da pele e a absorção intestinal de vitaminas diminuem à medida que envelhecemos. É importante descobrir se você não possui vitamina D suficiente, porque ajuda em tudo, da saúde óssea aos níveis de imunidade e energia.

25-hidroxi vitamina revelará duas coisas:

25 hidroxi vitamina D3 (colecalciferol)

25 hidroxi vitamina D2 (ergocalciferol)

Há alguma discordância entre os médicos sobre o que é uma faixa saudável para a vitamina D, mas um intervalo geralmente aceito é de 20 e 40 ng/ml.

O resultado final

É sempre importante discutir sua saúde e qualquer preocupação relacionada ao seu médico antes de solicitar qualquer tipo de teste. De acordo com sua situação personalizada e seu plano de saúde, seu médico pode solicitar o trabalho de sangue que não está nesta lista ou diga que você não precisa de alguns dos testes anteriores.

Como regra geral, muitas pessoas podem se beneficiar da CBC, painel lipídico, BMP e hemoglobina A1C, mesmo sem sintomas. Além disso, a função da tireóide e os testes de vitamina D devem ser considerados se você tiver algum sintoma. Se você é mais velho, também pode conversar com seu médico sobre sua absorção de vitamina D.

Se seus laboratórios forem anormais, você pode precisar de detecção adicional e laboratórios de repetição mais frequentes. Se seus laboratórios forem normais, é possível que esses laboratórios precisem ser repetidos apenas uma vez por ano durante o exame anual com seu médico principal.