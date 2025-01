6 das melhores barras pull-up para sua academia doméstica em 2025

OFERTAS DE RASTREAMENTO DE FITNESS DA SEMANA As ofertas são selecionadas pela equipe de comércio do Grupo CNET e podem não estar relacionadas a este artigo.

Determine se você prefere uma barra suspensa suspensa na porta, independente ou montada na parede para uso pessoal. As barras pull-up podem ser retas ou com alças em diferentes ângulos, destinadas a atingir diferentes músculos da parte superior do corpo. As barras pull-up têm diferentes capacidades de altura e peso. Certifique-se de que aquele que você escolher pode suportar seu peso e altura.

Uma barra pull-up é o essencial para a ginástica doméstica: é compacta, versátil e capaz de realizar treinamento de força sério sem ocupar espaço precioso. Este simples equipamento tem um grande impacto, envolvem as costas, ombros e braços e núcleo enquanto aumenta a força de preensão e melhora o condicionamento funcional geral. Basicamente, uma barra pull-up torna mais fácil desafiar-se e ver o progresso, tudo sem sair de casa.

Este equipamento simples de exercícios com barra é perfeito para maximizar os treinos em espaços pequenos. Com opções para todos os níveis de habilidade, investir em uma das melhores barras pull-up pode ajudá-lo a melhorar seus treinos em casa e agregar valor duradouro à sua jornada de preparação física.

As barras pull-up vêm em vários estilos, incluindo montadas na parede, no teto, independentes e as mais comuns: barras pull-up. Cada estilo tem benefícios diferentes. Uma barra suspensa externa é mais acessível e ideal se você tiver uma área menor, além de seu hardware de montagem não exigir muito esforço. As barras suspensas montadas são perfuradas na parede ou no teto e são mais permanentes. Se você tem mais espaço e deseja uma opção versátil que possa ser usada para outros exercícios, como elevação de joelhos ou pernas, flexões ou quedas de tríceps, você pode optar por barras suspensas independentes, também conhecidas como torres de força.

Independentemente do seu orçamento e espaço, você pode encontrar uma ótima barra pull-up para sua academia doméstica. Elaborei esta lista de algumas das melhores barras pull-up disponíveis para uso doméstico, com base em centenas de avaliações de clientes, reputação da marca e durabilidade.

As melhores barras pull-up para sua academia doméstica em 2025

A barra pull-up da Idade do Ferro fixa-se instantaneamente à moldura da porta e fornece duas alturas de barra diferentes. Isso torna mais fácil para pessoas mais altas fazerem flexões sem dobrar os joelhos. Esta barra possui almofadas protetoras para evitar arranhões ou danos à moldura da porta. Ele pode suportar até 440 libras e cabe em portas de até 36,22 polegadas de largura. Os clientes dizem que configurar a barra é fácil: leva apenas 15 segundos para segurá-la e é fácil de guardar. Os revisores concordam que esta barra é resistente o suficiente para suportar muito peso e foi projetada para tornar as flexões mais confortáveis. Se você está procurando uma barra de puxar sobre a porta como peça inicial ou para economizar espaço, esta é uma ótima opção para começar.



Ter várias pegadas na barra pull-up é uma virada de jogo se você deseja trabalhar músculos diferentes. A barra Pro-SourceFit pode ajudá-lo a fazer exatamente isso graças às suas inúmeras opções de aderência. A barra de aço cabe em uma moldura de porta padrão (36 polegadas de largura) e pode suportar até 300 libras. Suas empunhaduras permitem realizar flexões com pegada fechada, larga ou neutra, além de flexões, abdominais e flexões. Se você deseja segurança adicional, o pacote da barra inclui suportes opcionais de montagem na parede e tampas externas de espuma para proteger as molduras das portas. As pessoas que compraram esta barra pull-up gostam que ela seja acessível, resistente e atenda ao seu propósito, permitindo uma variedade de flexões e outros exercícios. Embora alguns tenham reclamado que esta barra pode arranhar e danificar as portas, eles resolveram o problema adicionando as capas protetoras de espuma ou toalhas às maçanetas externas.



Para maior segurança ao fazer flexões, uma barra montada na parede é sua melhor opção. Uma coisa a ter em mente é que você deve escolher uma área de parede ou teto que caiba em uma haste de 53,5 polegadas e também possa suportar a profundidade do suporte de 34 polegadas. Esta barra Titan pode suportar até 500 libras, tornando-a a escolha ideal se você usá-la para fazer flexões ou quiser adicionar anéis de ginástica e faixas de resistência. Esta barra é altamente avaliada na Amazon e é a favorita até mesmo entre os proprietários de academias comerciais. Um revisor que possui uma academia CrossFit disse que este é um negócio melhor em comparação com o que os fabricantes concorrentes têm a oferecer. Ele escreveu: "Acabei de comprar oito conjuntos e comprarei mais cinco e recomendo fortemente para quem deseja adicionar estações a um preço incrivelmente baixo". Ele acrescenta que também economiza espaço ao invés de comprar outra plataforma que atenda ao mesmo propósito.



Se você tiver espaço e tetos altos, uma barra suspensa montada no teto é uma boa opção para adicionar à sua academia doméstica. Esta barra de fitness Gronk montada no teto tem 48 polegadas de largura, é durável o suficiente para suportar até 800 libras e fica elegante em qualquer academia ou academia doméstica. Uma vez instalado, ele pode acomodar facilmente um treinador de suspensão, anéis de ginástica ou faixas de resistência. Um cliente satisfeito disse que converteu sua barra de pull-up Gronk em sua própria barra dupla. Ele fez isso comprando um segundo e perfurando o original para criar a opção de barra alta e baixa. Uma desvantagem dessa barra é que pessoas com mãos menores podem achar seu diâmetro muito grande. Portanto, é mais indicado para pessoas com mãos maiores. A instalação também pode ser difícil se você fizer isso sozinho devido ao peso e tamanho da barra; Chame um amigo para ajudá-lo na instalação.



Em comparação com o resto das barras pull-up desta lista, esta é a mais cara e ocupa mais espaço. As torres de força são barras de pull-up independentes que são versáteis o suficiente para realizar elevações verticais de joelhos, flexões, quedas de tríceps e flexões. Se você tem espaço e orçamento para uma, esta torre de energia ajustável da Sportsroyals vale o preço. Ele pode ter até 7 pés de altura e suportar até 400 libras. As avaliações dos clientes mostram que esta torre de energia é robusta, fácil de ajustar à sua altura e fácil de montar. Observe que apenas pull-ups padrão são recomendados nesta torre. Se você é um Crossfitter e deseja praticar flexões, será melhor usar uma barra suspensa montada na parede ou no teto. Certifique-se de aplicar o cupom na página por um desconto adicional de $ 20.



Um problema que algumas pessoas enfrentam com as barras de puxar da porta é que a barra padrão pode não caber na moldura da porta que é mais larga. É aí que entra a barra de exercícios Feierdun Doorway. Esta barra pode ser estendida para caber em uma moldura de porta de até 45 polegadas de largura e pode suportar até 440 libras. A barra é feita de aço inoxidável, o que a torna resistente e pode ser facilmente usada para flexões, flexões, quedas de tríceps e muito mais. Com base na descrição do fabricante e nas avaliações dos clientes, é importante medir a moldura da porta antes de comprar para evitar problemas de tamanho. Os clientes que compraram esta barra pull-up dizem que ela é fácil de instalar, permanece no lugar e cumpre sua palavra de suportar todos os pesos e tamanhos. A única reclamação comum de várias pessoas era que a barra causava danos às paredes porque suas extremidades não possuem capa protetora. Isso é algo para se ter em mente, principalmente se você aluga e pode ser penalizado por qualquer dano causado à sua casa.



Escolhemos as melhores barras pull-up com base nas avaliações dos clientes e na análise de marcas conhecidas por seus equipamentos de fitness. Também analisamos diferentes designs e opções de instalação. Mostrar mais



Instalação: Algumas barras pull-up vêm incluídas com equipamentos maiores, como um rack de agachamento ou um rack de exercícios, o que é ideal se você já tiver espaço. Mas há muitos que podem ser colocados sobre uma porta ou montados na parede, se preferir. Projeto: O design de uma barra pull-up pode variar, mas terá mais ou menos a mesma aparência. Existem barras pull-up com barra reta e outras que incluem alças com diferentes posições de pegada, que visam diferentes partes dos músculos. Peso: Como você levantará o próprio peso corporal, é importante saber que a barra pull-up pode suportar seu peso e até mesmo sua altura. Mostrar mais